Ordenaron reincorporar a los más de 1.000 despedidos de Granja Tres Arroyos en Buenos Aires

La conciliación obligatoria en Granja Tres Arroyos ordenó reincorporar a 1.200 trabajadores despedidos de tres plantas ubicadas en la provincia de Buenos Aires. La intervención fue dispuesta por el Ministerio de Trabajo bonaerense ante el conflicto entre la compañía avícola y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires (STIAPBA).

La medida tuvo un alcance similar a la instrumentada un mes antes por el Gobierno de Entre Ríos frente a los despidos registrados en la planta La China, situada en Concepción del Uruguay. En esta oportunidad, las cesantías alcanzaron a 700 empleados de Capitán Sarmiento, 50 de Pilar y 450 de Esteban Echeverría.

La conciliación regirá durante 15 días hábiles, contados desde el jueves 13 de agosto, y podrá prorrogarse por otros cinco. La resolución ordenó retrotraer la situación laboral al momento previo a los despidos comunicados desde el viernes 7 de agosto.

La empresa deberá reincorporar a los trabajadores

La disposición implicó que Granja Tres Arroyos deberá reincorporar a las personas cesanteadas mientras se desarrolle la instancia de negociación con el sindicato.

El Ministerio de Trabajo explicó que la decisión buscó “garantizar la paz social y abrir una instancia de negociación entre las partes para avanzar hacia una solución al conflicto”.

Durante la última audiencia también se acordó la donación de 1.000 cajones de pollo para los trabajadores alcanzados por los despidos. Además, la compañía se comprometió a efectuar durante la próxima semana un pago de dinero a cuenta.

Convocaron a una nueva audiencia

La siguiente audiencia entre los representantes sindicales y empresariales fue programada para el jueves 10 de septiembre. El encuentro se realizará dentro del período de conciliación obligatoria y tendrá como objetivo continuar las negociaciones.

Las autoridades laborales procurarán acercar posiciones y preservar las fuentes de trabajo en medio de la delicada situación financiera que atraviesa la compañía. En ese contexto, no se descartó que Granja Tres Arroyos solicite próximamente la apertura de un concurso preventivo de acreedores.

Los registros del Banco Central de la República Argentina mostraron que la empresa acumuló 6.667 cheques rechazados por $112.407 millones. De ese total, abonó 986 documentos por $22.661 millones.

Las deudas de Granja Tres Arroyos y Wade

La deuda bancaria de Granja Tres Arroyos alcanzó los $41.818 millones. Dentro de ese pasivo, $837 millones fueron clasificados “con alto riesgo de insolvencia” y otros $11.249 millones quedaron categorizados “con problemas”.

Wade S.A., compañía controlada por la firma avícola, registró 918 cheques rechazados por $9.880 millones. Hasta el momento, había regularizado 228 documentos por un monto total de $1.925 millones.

La deuda bancaria de Wade ascendió a $3.368 millones. De esa cifra, $277 millones fueron incluidos en la categoría “con alto riesgo de insolvencia” y $561 millones quedaron clasificados “con problemas”.

La intervención de las autoridades laborales abrió una instancia para frenar temporalmente los despidos, aunque la continuidad de los puestos dependerá del resultado de las negociaciones y de la capacidad de la empresa para afrontar su crisis financiera.