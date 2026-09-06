Gran carrera de Franco Colapinto en el GP de Italia: remontó tras un despiste, ganó siete lugares y terminó noveno

Franco Colapinto terminó noveno en el GP de Italia de Fórmula 1 después de protagonizar una destacada recuperación en el circuito de Monza. El argentino llegó a ocupar la tercera posición, sufrió una salida de pista que lo hizo retroceder 12 lugares y luego remontó con varios sobrepasos para cerrar la competencia dentro de la zona de puntos.

IMPRESIONANTE VICTORIA de ANTONELLI en MONZA: salió ÚLTIMO y terminó GANANDO la carrera | Formula 1

La victoria quedó en manos de Andrea Kimi Antonelli, quien protagonizó otra de las grandes actuaciones de la jornada. El italiano largó desde el 20º puesto y consiguió avanzar hasta superar a su compañero George Russell en las últimas vueltas para celebrar ante su público. Max Verstappen completó el podio.

Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, había iniciado la carrera desde la pole position, pero no pudo sostener el ritmo de los principales candidatos y finalizó séptimo. El francés perdió el liderazgo en los primeros giros frente al Mercedes de Russell.

Colapinto llegó a estar tercero en Monza

El argentino volvió a destacarse desde la largada. Partió desde la séptima posición y rápidamente ganó un lugar para ubicarse sexto, mientras Gasly intentaba defender la punta. Sin embargo, la carrera cambió por completo apenas unas vueltas después.

La victoria quedó en manos de Andrea Kimi Antonelli.

Charles Leclerc perdió el control de su Ferrari en la Parabólica y protagonizó un violento accidente contra las barreras. La dirección de carrera dispuso la bandera roja y detuvo la prueba. En ese momento, Colapinto había logrado avanzar hasta el cuarto puesto, por delante del McLaren de Oscar Piastri.

En el relanzamiento, el piloto argentino consiguió superar a Verstappen y se colocó tercero. Por algunos instantes, quedó ubicado en posición de podio y protagonizó uno de sus mejores momentos desde su llegada a la Fórmula 1.

Un despiste lo hizo retroceder 12 posiciones

La ilusión sufrió un fuerte golpe cuando Colapinto perdió el control de su Alpine y se salió de pista en el sector de Lesmo. El incidente lo hizo caer 12 lugares y lo dejó lejos de las posiciones que había conseguido durante el comienzo de la competencia.

El despiste de Colapinto.

El monoplaza sufrió daños leves, pero el argentino pudo continuar. Desde ese momento comenzó una recuperación sostenida, apoyada en un ritmo que le permitió acercarse nuevamente al grupo que peleaba por ingresar a la zona de puntos.

Colapinto superó primero a Carlos Sainz y Esteban Ocon. Con el paso de las vueltas volvió a acercarse al top 10 y transformó una carrera que parecía comprometida después del error en una nueva oportunidad de sumar para Alpine.

Un doble adelantamiento para volver al top 10

Uno de los momentos destacados de la remontada llegó en la vuelta 29. Colapinto concretó un doble adelantamiento sobre Oliver Bearman y Gabriel Bortoleto y consiguió escalar hasta la décima posición.

El argentino todavía tenía un objetivo por delante: Yuki Tsunoda. Pese a encontrarse a unos ocho segundos del japonés, mantuvo el ritmo y logró reducir progresivamente la diferencia durante la parte final de la carrera.

Finalmente consiguió superar al piloto japonés y recibió la bandera a cuadros en el noveno puesto. El resultado le permitió sumar dos puntos después de haber quedado relegado por el despiste y cerrar con saldo positivo una carrera de constantes cambios.

Antonelli ganó después de largar último

Mientras Colapinto protagonizaba su recuperación, Antonelli construía una espectacular remontada desde el fondo. El italiano había comenzado 20º y para la vuelta 20 ya se encontraba en condiciones de disputar las principales posiciones con Russell.

Después de pasar por boxes para cambiar neumáticos, el joven de Mercedes inició una persecución sobre su compañero. La diferencia fue reduciéndose hasta que, en la vuelta 50 de las 53 previstas, Antonelli concretó el adelantamiento que terminó definiendo la competencia.

El italiano se quedó así con una victoria histórica frente a su público, seguido por Russell y Verstappen. Según los datos de la competencia, se convirtió en el primer piloto italiano en ganar en Monza desde 1966 y dio un paso importante en su pelea por el campeonato.

Gasly cayó desde la pole hasta el séptimo lugar

Gasly tuvo un desarrollo diferente. Después de conseguir una histórica pole position para Alpine, logró conservar inicialmente el liderazgo, pero rápidamente quedó expuesto a la diferencia de rendimiento con los Mercedes.

LA LARGADA DE FRANCO DESDE ADENTRO EN MONZA | #Shorts

Russell consiguió superarlo en la recta principal y, con el transcurso de la prueba, otros rivales también lograron dejarlo atrás. El francés terminó finalmente en el séptimo puesto.

Alpine cerró así el Gran Premio con sus dos autos dentro de los diez primeros: Gasly séptimo y Colapinto noveno. Para el argentino, el resultado tuvo un valor especial por la recuperación conseguida después de haber perdido gran parte de lo construido durante las primeras vueltas.

La Fórmula 1 viajará a Madrid

La próxima cita de la Fórmula 1 tendrá un escenario especial con el estreno del circuito callejero Madridring, que recibirá el Gran Premio de España. La actividad está prevista entre el 11 y el 13 de septiembre en la capital española, donde Colapinto buscará sostener el rendimiento mostrado durante buena parte de la competencia italiana.

La carrera principal se disputará el domingo desde las 10, hora de Argentina. El piloto argentino llegará después de sumar en Monza y de demostrar capacidad de recuperación en una prueba en la que pasó del tercer puesto a quedar fuera del top 10 antes de remontar hasta la novena posición.