Una pareja argentina se impuso entre 800 duplas y ganó el Mundial de Tango: “Reivindicamos el romance y la ternura”

Los argentinos Nicolás Schell y Nair Schinca se consagraron este miércoles como campeones de Tango Escenario en el Mundial de Tango BA 2026. La pareja obtuvo el máximo reconocimiento durante la gran final realizada en el Teatro Gran Rex, donde presentó una propuesta basada en el abrazo profundo, el romance y la ternura.

La definición reunió a los mejores exponentes de una modalidad caracterizada por las coreografías elaboradas, el dramatismo, la teatralidad y los elementos acrobáticos. Sin embargo, Schell y Schinca eligieron colocar en el centro de su presentación la conexión emocional entre los bailarines.

“Este año decidimos hacer foco en el abrazo profundo, pero también en reivindicar un poquito el romance, la ternura”, explicó Schell después de alcanzar el título mundial.

La emoción de los campeones argentinos

La pareja celebró con emoción el resultado luego de una competencia que tuvo un elevado nivel artístico. “La verdad, estamos superfelices, emocionados. Este año hubo un alto nivel”, expresó Schinca tras recibir el reconocimiento.

“Que esto termine así es un sueño”, añadió Schell. La consagración de los artistas argentinos se produjo ante un Gran Rex colmado y representó el cierre de la 24ª edición del Festival y Mundial de Tango.

El certamen reunió a unas 800 parejas procedentes de 47 países. Solamente 20 duplas lograron avanzar hasta la instancia decisiva de Tango Escenario, considerada la categoría más espectacular de la competencia internacional.

Una final con destacados espectáculos

La jornada de cierre también contó con la presentación de Raúl Lavié junto a su Quinteto y con un fragmento del espectáculo Ellas son tango, protagonizado por Andrea Ghidone.

Un día antes, el cordobés Lucas Gauto y la griega Naima Gerasopoulou habían conquistado el título mundial de Tango de Pista 2026, también después de presentarse en el escenario del Teatro Gran Rex.

Ambos llevaban una década bailando juntos y habían participado durante varios años en la competencia. Para Gerasopoulou fue su sexta intervención en el Mundial, mientras que Gauto había comenzado a bailar tango cuando tenía apenas ocho años.

Una década detrás del título

“Es un sueño para nosotros. Ya hace diez años que nos venimos presentando al Mundial y se nos dio”, expresó Gauto después de recibir el premio.

Gerasopoulou, por su parte, destacó el esfuerzo realizado durante esos años y alentó a otros bailarines a continuar confiando en sus objetivos.

El segundo puesto de Tango de Pista correspondió a Rodrigo Nicolás Palacios e Indira Hiayes, mientras que London y Sol completaron el podio. En la categoría Senior, destinada a participantes mayores de 55 años, los campeones fueron los porteños Aldo Adrián Romero y Marcela Pilatti.

Entre los representantes entrerrianos se destacó Luis Ángel Rojas, de Paraná, quien llegó hasta las semifinales junto con Ingrid Iregui, representante de Gualeguaychú. La pareja había competido el sábado 29 de agosto y obtenido un promedio de 8,150 puntos, aunque no logró acceder a la gran final.