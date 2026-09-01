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Espectáculos Propuesta cultural

Maggie Cullen, Iván Noble y Roque Narvaja llegan al Teatro 3 de Febrero en septiembre

La cartelera de septiembre reunirá a destacados artistas nacionales y sumará espectáculos infantiles, encuentros corales, danza y actividades gratuitas.

1 de Septiembre de 2026
Maggie Cullen, Iván Noble y Roque Narvaja llegan a Paraná.
Maggie Cullen, Iván Noble y Roque Narvaja llegan a Paraná.

La cartelera de septiembre reunirá a destacados artistas nacionales y sumará espectáculos infantiles, encuentros corales, danza y actividades gratuitas.

La agenda de septiembre del Teatro Municipal 3 de Febrero ofrecerá una variada programación de música, teatro, danza, propuestas infantiles y encuentros corales en Paraná. La Municipalidad dio a conocer las actividades previstas para el mes, que también incluyen espectáculos con entrada libre y gratuita.

 

Entre las presentaciones musicales se destaca Roque Narvaja, quien llegará este miércoles 2 de septiembre con su repertorio. En tanto, Iván Noble subirá al escenario el sábado 5 con "Canciones Traspapeladas", mientras que Maggie Cullen actuará el viernes 18.

 

 

Las infancias también tendrán su espacio dentro de la cartelera. "Escuadrón al Rescate" se presentará el domingo 13 y "Plim Plim en Vivo" llegará el sábado 19.

 

 

Actividades gratuitas y visitas guiadas

 

La programación gratuita incluye este martes 1 el concierto por el 81º aniversario de la Banda Militar “Brig. Antonio Parodi”, con música protocolar y popular. El viernes 4 se desarrollará la Noche de Gala por el Día Nacional del Inmigrante, con música, danza y participación de colectividades.

 

Además, el sábado 12 tendrá lugar una nueva edición del Ciclo de Encuentros Corales, organizado por el Coro de la Ciudad.

 

 

 

Durante septiembre también habrá visitas guiadas al Teatro 3 de Febrero los lunes 7, 14 y 28, destinadas a escuelas y público en general. Para participar será necesario solicitar un turno previamente a través del correo habilitado por la organización: visitasguiadasteatro3@gmail.com.

 

Agenda completa

 

Lunes 7, 14 y 28

9 horas – Visitas Guiadas al Teatro

Entrada libre y gratuita. Destinadas a escuelas y público en general.

Solicitar turno a: visitasguiadasteatro3@gmail.com

 

Martes 1º

20:30 horas | 81º Aniversario de la Banda Militar “Brig. Antonio Parodi”

Entrada libre y gratuita

Género: Concierto de música protocolar y popular | Duración: 1:30 horas.

Organiza II Brigada Aérea - Fuerza Aérea Argentina.

 

Miércoles 2

21 horas | Roque Narvaja en Paraná

Entradas por boletería del Teatro o por Gradatickets:

Platea preferencial (8 primeras filas): $60.000

Platea general: $50.000

Palcos: $45.000

Tertulia y Paraíso: $35.000

Género: Música | Duración: 2 horas.

Organiza Paracima Producciones.

 

Jueves 3

20 y 22 horas | La cena de los tontos

Entradas por boletería del Teatro o por Platea VIP:

Platea y palcos bajos: $70.000

Palcos altos: $65.000

Tertulia: $55.000

Género: Teatro - Comedia. | Duración: 1:40 horas.

Organiza Sin Producciones.

 

Viernes 4

20 horas | Noche de Gala Día Nacional del Inmigrante

Entrada libre y gratuita.

Género: Danza, música y baile de colectividades | Duración: 3 horas.

Organiza Unión de Colectividades de Entre Ríos.

 

Sábado 5

21 horas | Iván Noble “Canciones Traspapeladas”

Entradas por boletería del Teatro o por Gradatickets:

Platea: $70.000

Palcos: $60.000

Tertulia y Paraíso: $45.000

Género: Música | Duración: 2 horas.

Organiza Paracima Producciones.

 

Miércoles 9

10 horas | Territorio Coraje

Entrada general por boletería del Teatro: $5.000

Género: Comedia épica | Duración: 65 minutos.

Organiza La Escuela va al Teatro.

 

Viernes 11

20:30 horas | Vení a bailar con Cotto

Entradas por boletería del Teatro:

Entrada anticipada: $12.000 (hasta el 10/09)

Entrada general: $15.000

Género: Muestra de bailes | Duración: 2 horas.

Organiza Cottonaro Daniel.

 

Sábado 12

21 horas | Ciclo de Encuentros Corales

Entrada libre y gratuita

Género: Música | Duración: 2 horas.

Organiza Coro de la Ciudad.

 

Domingo 13

15 horas | Escuadrón al Rescate

Entradas por boletería del Teatro o por Platea VIP:

Entrada general: $30.000

Género: Infantil | Duración: 1:10 horas.

Organiza Sin Producciones.

 

Martes 15

19 horas | Premiación Mejor Compañero

Duración: 3 horas.

Organiza Rotary Club de Paraná.

 

Miércoles 16

10 horas | Alicia y la Orquesta del Sombrerero

Entrada general: $3.000

Género: Teatro musical | Duración: 2 horas.

Organiza Coro de Niños “La Salle Paraná”.

 

Jueves 17

20:30 horas | Velada Artística Aniversario Urrundik

Entrada anticipada: $12.000 (vende la Asociación)

Entrada general: $15.000 (por boletería del Teatro)

Género: Danza / Musical | Duración: 1:45 horas.

Organiza Asociación Vasco Argentina Urrundik.

 

Viernes 18

21 horas | Maggie Cullen

Entradas por boletería del Teatro o por Gradatickets:

Platea preferencial (primeras 8 filas): $45.000

Platea general y palcos bajos: $40.000

Palcos altos y anfiteatro: $35.000

Tertulia y Paraíso: $25.000

Género: Música | Duración: 2 horas.

Organiza Paracima Producciones.

 

Sábado 19

15 horas | Plim Plim en Vivo

Entradas por boletería del Teatro o por Platea VIP:

Platea (fila 1 a 10): $45.000

Platea (fila 11 a 17): $40.000

Palcos bajos: $40.000

Palcos altos: $35.000

Tertulia: $35.000

Género: Infantil | Duración: 1:30 horas.

Organiza Sin Producciones.

 

Domingo 20

21 horas | Muestra Anual de Canto 2026 “Voces de Casa Grande”

Entrada general: $12.000

Menores de 12 años: sin cargo.

Género: Musical | Duración: 1:30 horas.

Organiza Fabián Solaro.

 

Miércoles 23

21 horas | El retrato de Dorian Gray

Entrada general: $17.000

Por boletería del Teatro.

Género: Drama musical | Duración: 1:40 horas.

Organiza Consciente In Producciones.

 

Sábado 26

21 horas | Las hijas

Entradas por boletería del Teatro o por Platea VIP:

Platea y palcos bajos: $70.000

Palcos altos: $65.000

Tertulia: $50.000

Género: Comedia | Duración: 2 horas.

Organiza Sin Producciones.

 

Miércoles 30

21 horas | Tango por Siempre Tango

Entradas por boletería del Teatro:

Platea y palcos: $18.000

Tertulia: $15.000

Género: Tango y folclore | Duración: 1:30 horas.

Organiza Juan Carlos Colombo.

Temas:

Teatro 3 de Febrero actividades agenda Roque Narvaja Iván Noble Maggie Cullen
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