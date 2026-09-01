Maggie Cullen, Iván Noble y Roque Narvaja llegan al Teatro 3 de Febrero en septiembre

La cartelera de septiembre reunirá a destacados artistas nacionales y sumará espectáculos infantiles, encuentros corales, danza y actividades gratuitas.
La agenda de septiembre del Teatro Municipal 3 de Febrero ofrecerá una variada programación de música, teatro, danza, propuestas infantiles y encuentros corales en Paraná. La Municipalidad dio a conocer las actividades previstas para el mes, que también incluyen espectáculos con entrada libre y gratuita.
Entre las presentaciones musicales se destaca Roque Narvaja, quien llegará este miércoles 2 de septiembre con su repertorio. En tanto, Iván Noble subirá al escenario el sábado 5 con "Canciones Traspapeladas", mientras que Maggie Cullen actuará el viernes 18.
Las infancias también tendrán su espacio dentro de la cartelera. "Escuadrón al Rescate" se presentará el domingo 13 y "Plim Plim en Vivo" llegará el sábado 19.
Actividades gratuitas y visitas guiadas
La programación gratuita incluye este martes 1 el concierto por el 81º aniversario de la Banda Militar “Brig. Antonio Parodi”, con música protocolar y popular. El viernes 4 se desarrollará la Noche de Gala por el Día Nacional del Inmigrante, con música, danza y participación de colectividades.
Además, el sábado 12 tendrá lugar una nueva edición del Ciclo de Encuentros Corales, organizado por el Coro de la Ciudad.
Durante septiembre también habrá visitas guiadas al Teatro 3 de Febrero los lunes 7, 14 y 28, destinadas a escuelas y público en general. Para participar será necesario solicitar un turno previamente a través del correo habilitado por la organización: visitasguiadasteatro3@gmail.com.
Agenda completa
Lunes 7, 14 y 28
9 horas – Visitas Guiadas al Teatro
Entrada libre y gratuita. Destinadas a escuelas y público en general.
Solicitar turno a: visitasguiadasteatro3@gmail.com
Martes 1º
20:30 horas | 81º Aniversario de la Banda Militar “Brig. Antonio Parodi”
Entrada libre y gratuita
Género: Concierto de música protocolar y popular | Duración: 1:30 horas.
Organiza II Brigada Aérea - Fuerza Aérea Argentina.
Miércoles 2
21 horas | Roque Narvaja en Paraná
Entradas por boletería del Teatro o por Gradatickets:
Platea preferencial (8 primeras filas): $60.000
Platea general: $50.000
Palcos: $45.000
Tertulia y Paraíso: $35.000
Género: Música | Duración: 2 horas.
Organiza Paracima Producciones.
Jueves 3
20 y 22 horas | La cena de los tontos
Entradas por boletería del Teatro o por Platea VIP:
Platea y palcos bajos: $70.000
Palcos altos: $65.000
Tertulia: $55.000
Género: Teatro - Comedia. | Duración: 1:40 horas.
Organiza Sin Producciones.
Viernes 4
20 horas | Noche de Gala Día Nacional del Inmigrante
Entrada libre y gratuita.
Género: Danza, música y baile de colectividades | Duración: 3 horas.
Organiza Unión de Colectividades de Entre Ríos.
Sábado 5
21 horas | Iván Noble “Canciones Traspapeladas”
Entradas por boletería del Teatro o por Gradatickets:
Platea: $70.000
Palcos: $60.000
Tertulia y Paraíso: $45.000
Género: Música | Duración: 2 horas.
Organiza Paracima Producciones.
Miércoles 9
10 horas | Territorio Coraje
Entrada general por boletería del Teatro: $5.000
Género: Comedia épica | Duración: 65 minutos.
Organiza La Escuela va al Teatro.
Viernes 11
20:30 horas | Vení a bailar con Cotto
Entradas por boletería del Teatro:
Entrada anticipada: $12.000 (hasta el 10/09)
Entrada general: $15.000
Género: Muestra de bailes | Duración: 2 horas.
Organiza Cottonaro Daniel.
Sábado 12
21 horas | Ciclo de Encuentros Corales
Entrada libre y gratuita
Género: Música | Duración: 2 horas.
Organiza Coro de la Ciudad.
Domingo 13
15 horas | Escuadrón al Rescate
Entradas por boletería del Teatro o por Platea VIP:
Entrada general: $30.000
Género: Infantil | Duración: 1:10 horas.
Organiza Sin Producciones.
Martes 15
19 horas | Premiación Mejor Compañero
Duración: 3 horas.
Organiza Rotary Club de Paraná.
Miércoles 16
10 horas | Alicia y la Orquesta del Sombrerero
Entrada general: $3.000
Género: Teatro musical | Duración: 2 horas.
Organiza Coro de Niños “La Salle Paraná”.
Jueves 17
20:30 horas | Velada Artística Aniversario Urrundik
Entrada anticipada: $12.000 (vende la Asociación)
Entrada general: $15.000 (por boletería del Teatro)
Género: Danza / Musical | Duración: 1:45 horas.
Organiza Asociación Vasco Argentina Urrundik.
Viernes 18
21 horas | Maggie Cullen
Entradas por boletería del Teatro o por Gradatickets:
Platea preferencial (primeras 8 filas): $45.000
Platea general y palcos bajos: $40.000
Palcos altos y anfiteatro: $35.000
Tertulia y Paraíso: $25.000
Género: Música | Duración: 2 horas.
Organiza Paracima Producciones.
Sábado 19
15 horas | Plim Plim en Vivo
Entradas por boletería del Teatro o por Platea VIP:
Platea (fila 1 a 10): $45.000
Platea (fila 11 a 17): $40.000
Palcos bajos: $40.000
Palcos altos: $35.000
Tertulia: $35.000
Género: Infantil | Duración: 1:30 horas.
Organiza Sin Producciones.
Domingo 20
21 horas | Muestra Anual de Canto 2026 “Voces de Casa Grande”
Entrada general: $12.000
Menores de 12 años: sin cargo.
Género: Musical | Duración: 1:30 horas.
Organiza Fabián Solaro.
Miércoles 23
21 horas | El retrato de Dorian Gray
Entrada general: $17.000
Por boletería del Teatro.
Género: Drama musical | Duración: 1:40 horas.
Organiza Consciente In Producciones.
Sábado 26
21 horas | Las hijas
Entradas por boletería del Teatro o por Platea VIP:
Platea y palcos bajos: $70.000
Palcos altos: $65.000
Tertulia: $50.000
Género: Comedia | Duración: 2 horas.
Organiza Sin Producciones.
Miércoles 30
21 horas | Tango por Siempre Tango
Entradas por boletería del Teatro:
Platea y palcos: $18.000
Tertulia: $15.000
Género: Tango y folclore | Duración: 1:30 horas.
Organiza Juan Carlos Colombo.