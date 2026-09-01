Dictaron prisión preventiva para seis acusados por millonario asalto a productor entrerriano

La Justicia dictó prisión preventiva por el asalto millonario en la estancia La Rosalía para los seis hombres imputados en la causa. El juez de Garantías de Chajarí, Guillermo Mautone, dispuso que permanezcan detenidos durante 60 días mientras continúa la investigación por el hecho ocurrido en Distrito Tatutí, departamento Federación.

La resolución fue adoptada luego de una extensa audiencia que comenzó el sábado en los Tribunales de Chajarí y se desarrolló durante aproximadamente seis horas. La investigación se inició a partir de la denuncia realizada por Rubén Ponzoni por el robo de alrededor de 100 millones de pesos de su establecimiento rural, ocurrido el pasado 12 de agosto.

Los seis imputados alcanzados por la medida son Juan Ignacio Sebastián Arias, Marcelo Enrique Burna, Lucas Ezequiel Perini, Daniel Antonio Montenegro, Ariel Oscar Buchanan e Iván Viviani. La prisión preventiva no implica una condena y la Fiscalía deberá continuar reuniendo elementos para determinar las responsabilidades en el hecho.

Los fundamentos de la prisión preventiva

Al fundamentar la resolución, Mautone hizo referencia al artículo 353 del Código Procesal Penal de Entre Ríos, que contempla los requisitos necesarios para disponer una prisión preventiva durante el desarrollo de una investigación.

El magistrado consideró que existen elementos de convicción que permiten sostener una “probable participación” de los seis acusados. No obstante, aclaró que será tarea de la Fiscalía avanzar con la producción de pruebas que permitan confirmar o descartar esas hipótesis.

Mautone calificó el trabajo desarrollado hasta el momento como una investigación “meticulosa y exhaustiva” y sostuvo que existen “elementos de cargo superlativos”. Según evaluó, esa situación configura “una situación procesal compleja para los imputados”.

La camioneta incendiada tras millonario asalto en el norte entrerriano (archivo)

La modalidad del millonario asalto

Otro de los elementos valorados por el juez estuvo relacionado con la modalidad con la que presuntamente actuaron los responsables del robo en el establecimiento rural.

“No es menor que actuaron en el hecho a cara descubierta, no les importó ser reconocidos”, manifestó Mautone durante la audiencia. Además, hizo referencia al despliegue logístico que habría existido detrás del hecho.

En ese sentido, señaló que se habría tratado de “6 personas y 6 autos”, un aspecto que también forma parte del análisis de los investigadores para reconstruir los movimientos anteriores y posteriores al robo.

Investigan si existió un entregador

La causa continúa abierta y una de las principales líneas de investigación busca establecer si existieron más personas involucradas. Entre los interrogantes aparece la posibilidad de que los autores hayan contado con información previa sobre el dinero que había en la estancia.

Tanto desde la Fiscalía como desde el Juzgado plantearon la necesidad de determinar quién habría sido el denominado “entregador”, es decir, una persona que podría haber aportado información acerca de la existencia y ubicación del dinero dentro del establecimiento.

La hipótesis deberá ser profundizada durante los próximos pasos de la investigación. Hasta el momento, no se informó oficialmente la identificación de una persona que hubiera cumplido ese supuesto rol.

Tres imputados se presentaron sin sus celulares

Mautone también se refirió a la presentación espontánea de tres de los acusados. Si bien valoró que concurrieran voluntariamente ante la Justicia, reparó en un elemento que consideró relevante para el desarrollo de la causa.

Según manifestó durante la audiencia, los tres se presentaron “sin sus celulares”. El magistrado cuestionó el argumento planteado por las defensas en relación con esta circunstancia.

Para el juez, los dispositivos podrían constituir elementos de interés para establecer comunicaciones, ubicaciones u otros datos vinculados con los movimientos investigados. Su eventual relevancia deberá ser determinada mediante las medidas probatorias correspondientes.

Las imágenes que analiza la Justicia

Otro punto considerado durante la audiencia fue la extracción del DVR -el dispositivo utilizado para almacenar las grabaciones de cámaras de seguridad- de una concesionaria vinculada a uno de los imputados.

Según lo planteado en la investigación, las imágenes podrían permitir reconstruir los movimientos de al menos cinco vehículos que habrían tenido vinculación con el hecho. Entre ellos figura una Toyota Hilux bordó que, de acuerdo con la hipótesis investigativa, habría sido utilizada para ingresar al establecimiento y posteriormente incendiada.

También se mencionaron una camioneta blanca, un Peugeot 208, una Ford EcoSport y un Volkswagen Gol negro. A esos rodados se agregó un camión con batea perteneciente a Juan Ignacio Sebastián Arias.

Los vehículos habrían pasado por una estación de servicio

De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, los vehículos investigados habrían quedado registrados en la estación de servicio Nueva Energía, ubicada sobre la Autovía 14, a pocos metros de la rotonda de acceso a Chajarí.

El análisis de esos registros forma parte de las medidas destinadas a reconstruir los movimientos de los sospechosos y determinar qué función habría tenido cada vehículo antes, durante y después del robo.

Con los seis acusados bajo prisión preventiva durante 60 días, la investigación continuará centrada en consolidar las pruebas sobre sus presuntas participaciones, analizar los registros disponibles y establecer si hubo más personas involucradas, entre ellas un posible entregador que hubiera facilitado información para concretar el millonario robo. (con información de Tal Cual Chajarí)