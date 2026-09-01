Accidente fatal en Ruta 12: confirmaron que la víctima era una mujer de 66 años de Nogoyá

Se conocieron nuevos detalles del grave accidente ocurrido alrededor de las 6 de este martes sobre la Ruta 12, a la altura del kilómetro 378, entre Aranguren y Hernández. La Policía confirmó que la víctima fatal fue identificada como Nilda Muñoz, de 66 años.

El jefe departamental de Policía de Nogoyá, Cristian Koch, confirmó a Elonce que la mujer viajaba en una Renault Kangoo perteneciente a la Municipalidad de Nogoyá. En el vehículo se trasladaban cuatro mujeres mayores de edad y una de ellas era la conductora, empleada municipal.

Desde el municipio precisaron que la unidad presta el servicio de traslado de Desarrollo Social y se dirigía hacia Paraná. Las ocupantes tenían turnos médicos programados cuando se produjo el choque frontal con un Iveco Daily.

Tres mujeres fueron trasladadas a hospitales

Como consecuencia del fuerte impacto sobre la Ruta 12, Muñoz falleció en el lugar. Las otras tres ocupantes de la Kangoo fueron asistidas y trasladadas inicialmente hacia el hospital de General Ramírez, mientras que algunas de ellas fueron posteriormente derivadas al Hospital San Martín de Paraná.

“Todavía estamos aguardando el carácter de las lesiones de estas tres mujeres”, explicó Koch durante la entrevista. El jefe policial señaló que las víctimas fueron retiradas rápidamente del lugar y derivadas en ambulancia antes de que pudieran ser examinadas por el médico policial.

El conductor del Iveco Daily no sufrió lesiones de consideración. Según detalló el funcionario policial, el camión había partido desde San Jerónimo, provincia de Santa Fe, y tenía como destino la ciudad de Gualeguaychú.

Una intensa niebla cubría la zona

Koch confirmó que se trató de una colisión frontal y describió la magnitud de los daños. “La Kangoo quedó totalmente destruida y el Iveco tiene el impacto frontal sobre el lado izquierdo, el lado del conductor”, señaló.

Uno de los aspectos que ahora forman parte de la investigación son las condiciones de visibilidad. Al momento del accidente había una intensa neblina sobre ese tramo de la Ruta 12. “No se veía nada directamente”, indicó el jefe departamental, quien reconoció que esa situación podría haber sido uno de los factores que incidieron en el siniestro.

Sin embargo, todavía no fue posible establecer cuál de los vehículos habría invadido el carril contrario. Policía Científica realizaba mediciones y buscaba determinar el punto exacto del impacto para reconstruir la mecánica del choque.

Investigan cómo ocurrió el impacto

En el lugar trabajaron Bomberos, personal policial, médico policial y especialistas de la División Policía Científica. También intervino el fiscal de turno, quien mantuvo contacto con el conductor del camión y deberá definir las próximas medidas dentro de la causa.

Koch indicó que el sector donde ocurrió el choque es una recta y que el estado de la calzada era bueno. Las pericias buscarán determinar si la niebla tuvo participación directa y establecer la trayectoria que realizaron ambos vehículos antes de la colisión.

La Municipalidad de Nogoyá confirmó el fallecimiento de Nilda Muñoz y señaló que las restantes pasajeras permanecían en observación en centros asistenciales de General Ramírez y Paraná. Mientras continúan las actuaciones en la Ruta 12, el tránsito permanece asistido en la zona.