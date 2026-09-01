Accidente fatal en Ruta 12 en inmediaciones de Aranguren: un muerto y tres heridos

Un grave accidente se registró alrededor de las 6 de este martes sobre la Ruta 12, a la altura del kilómetro 378, en inmediaciones de Aranguren, departamento Nogoyá. Como consecuencia del impacto frontal entre dos vehículos, una persona falleció y otras tres resultaron heridas, de acuerdo con la información preliminar conocida hasta el momento.

En el siniestro estuvieron involucrados una Renault Kangoo y un Iveco Daily de color blanco. Las circunstancias en las que se produjo la colisión todavía no fueron determinadas y serán materia de investigación.

La identidad de la persona fallecida no había sido informada en las primeras horas de la mañana. Los heridos fueron asistidos y trasladados para recibir atención médica, aunque por el momento tampoco se precisó oficialmente su estado de salud.

Ruta cortada y fuerte presencia de niebla

Tras el accidente, personal de emergencia trabajaba sobre la Ruta 12 y se dispuso la interrupción del tránsito en el sector afectado. Los desvíos se realizaban a través de los ingresos a Aranguren y la localidad de Hernández.

Uno de los factores que complicaba la circulación durante la mañana era la presencia de un importante banco de niebla, que reducía considerablemente la visibilidad en la zona. Por ese motivo, se solicitó a los conductores circular con extrema precaución.

En el lugar intervenía el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Hernández, junto con personal policial y los servicios de emergencia. Las tareas estaban concentradas en la asistencia de las víctimas, el retiro de los vehículos y el ordenamiento de la circulación.

Investigan cómo se produjo el choque

La información inicial señala que se trató de una colisión frontal, aunque todavía no se estableció qué circunstancias provocaron que ambos vehículos terminaran impactando.

Las autoridades deberán realizar las pericias correspondientes para determinar la mecánica del accidente y establecer si las condiciones meteorológicas tuvieron incidencia en el hecho.

El tránsito sobre la Ruta 12, en cercanías de Aranguren, permanecía condicionado durante las primeras horas de este martes mientras continuaban las actuaciones en el lugar. Se aguardaba además información oficial sobre la identidad de la víctima fatal y la evolución de las personas heridas.