Nuevo giro en la causa de Callejero Fino: declaró y su defensor dejó el caso

La situación judicial de Callejero Fino sumó una nueva novedad después de su detención en Tigre. Ignacio Barrios, quien hasta ahora estaba a cargo de su defensa, renunció este lunes luego de que el cantante decidiera declarar en la causa iniciada por el hallazgo de una pistola Glock calibre .40 con la numeración suprimida.

Según informó TN, la salida del abogado se produjo por diferencias con el músico respecto de la estrategia que debía adoptarse durante el proceso. El artista finalmente prestó declaración ante la Justicia y, una vez concluida la audiencia, fue trasladado nuevamente a la Comisaría 4ª de Benavídez.

Callejero Fino había pasado allí la noche anterior incomunicado. Durante esas horas recibió alimentos enviados por integrantes de su familia mientras esperaba ser convocado para la indagatoria.

El abogado dejó la causa tras la declaración

Barrios había acompañado al músico desde que se produjo su detención, pero decidió apartarse luego de la audiencia. La renuncia abrió ahora la necesidad de que el cantante designe una nueva representación legal mientras continúa la investigación.

El arma encontrada.

La causa comenzó después de que Callejero Fino fuera interceptado en Tigre cuando viajaba junto a otro hombre en una Volkswagen Amarok sin patente. Durante el procedimiento, los agentes revisaron el vehículo y encontraron el arma.

Se trataba de una pistola Glock calibre .40 que, de acuerdo con la información policial, tenía la numeración suprimida. A partir del hallazgo se inició una investigación por portación ilegal de arma de guerra.

Qué había ocurrido durante el procedimiento

El cantante circulaba por Tigre cuando fue detenido durante un control. La falta de patente de la camioneta motivó la inspección que terminó con el secuestro del arma y el traslado de sus ocupantes a una dependencia policial.

La figura penal investigada prevé una pena mínima de tres años y seis meses de prisión. La situación procesal del músico deberá ser determinada por la Justicia conforme avance el expediente.

Por el momento, tras completar su declaración, el artista regresó a la comisaría donde estaba alojado y continúa a disposición de las autoridades.

El comunicado de su entorno

En paralelo con la causa, el sello discográfico de Callejero Fino publicó un comunicado en el que señaló que el cantante se encontraba “atendiendo un requerimiento formal” y “cumpliendo con sus obligaciones ante las autoridades competentes”.

Sus representantes evitaron brindar precisiones sobre el expediente y solicitaron que no se difundiera información que no estuviera confirmada. También anticiparon que cualquier novedad sería comunicada mediante sus canales oficiales.

El músico ya había atravesado anteriormente un proceso judicial. Cuando tenía 20 años fue condenado a seis años de prisión por un robo, permaneció cinco meses detenido en un penal y luego continuó bajo arresto domiciliario. En 2023 había anunciado públicamente que aquella causa había concluido.