Un auto y un contenedor se incendiaron durante la madrugada en Paraná

Incendio de un auto y un contenedor en calle Andrés Pazos

En la madrugada de este martes se registró el incendio de un automóvil que estaba estacionado sobre calle Andrés Pazos y un contenedor ubicado a pocos metros. El hecho demandó la intervención de personal policial y de Bomberos para controlar las llamas.

Según la información recabada, el siniestro se registró pasadas las 4, en el tramo de Andrés Pazos comprendido entre avenida Ramírez y calle Piedrabuena.

Las llamas alcanzaron al vehículo que se encontraba estacionado sobre la arteria y también afectaron a un contenedor ubicado en las inmediaciones.

Los bomberos trabajaron para extinguir el incendio y evitar que el fuego continuara propagándose. Una vez controlada la situación, se constató que el automóvil, un Fiat Idea, había sufrido importantes daños como consecuencia de las llamas.

En tanto, el contenedor resultó destruido por el fuego debido a la intensidad del incendio.

Por el momento no se establecieron las causas que originaron el siniestro.