Sofía Clerici y Emanuel Noir quedaron vinculados sentimentalmente después de ser vistos juntos en Nordelta. La modelo rompió el silencio, aseguró que está soltera y explicó qué relación mantiene con el cantante de Ke Personajes.
Sofía Clerici y Emanuel Noir desmintieron los rumores de romance que comenzaron a circular luego de la difusión de imágenes en las que fueron vistos compartiendo una salida en un restaurante de Nordelta. Ante las especulaciones, la modelo aclaró públicamente que no mantiene una relación amorosa con el líder de Ke Personajes.
Las imágenes fueron difundidas por Pochi, de Gossipeame, quien contó en Puro Show que el encuentro habría ocurrido durante mayo. Según la información que trascendió, ambos estuvieron juntos en el establecimiento gastronómico, aunque posteriormente se habrían retirado del lugar por separado.
La aparición pública de Clerici junto a Noir fue suficiente para despertar versiones sobre un posible vínculo sentimental. Sin embargo, frente a la repercusión que alcanzaron las imágenes, la modelo decidió utilizar sus redes sociales para explicar qué había ocurrido.
Sofía Clerici aseguró que está soltera
A través de sus historias de Instagram, Clerici rechazó las versiones que la relacionaban sentimentalmente con el músico y remarcó que actualmente no está en pareja.
“Ya aclaré muchas veces que estoy soltera. Déjenme de inventar novios, porfa”, expresó la modelo al referirse directamente a las especulaciones que surgieron después de conocerse las imágenes.
Clerici también habló específicamente sobre su relación con Emanuel Noir. Explicó que conoce al cantante de Ke Personajes, destacó la consideración personal que tiene hacia él y señaló que también lo admira por su trayectoria profesional, indicó La Pirámide.
Qué dijo sobre su encuentro con Emanuel Noir
Al explicar el vínculo entre ambos, Clerici aseguró que considera a Noir “una gran persona” y descartó que la salida que compartieron haya tenido características románticas.
“Salimos una tarde a merendar y a hablar de la vida, eso es todo, gente”, afirmó la modelo, con lo que buscó terminar con las versiones que comenzaron a circular en torno al encuentro.
De esta manera, Clerici sostuvo que la reunión se trató simplemente de una salida entre conocidos y volvió a remarcar que permanece soltera. Su explicación llegó luego de que las imágenes tomadas en Nordelta instalaran las especulaciones sobre una posible nueva pareja.
La aclaración tras las versiones de romance
Emanuel Noir, reconocido por ser el cantante y líder de Ke Personajes, mantiene una fuerte exposición pública por el éxito alcanzado por la banda. En ese contexto, las imágenes junto a Clerici rápidamente tuvieron repercusión y generaron comentarios sobre la vida privada de ambos.
No obstante, la propia modelo descartó que exista una relación sentimental. Con sus publicaciones, diferenció el encuentro que mantuvo con el artista de las interpretaciones que posteriormente surgieron a partir de las imágenes.
Clerici aseguró además que se encuentra enfocada en sus proyectos personales y en su próxima maternidad. Así, frente a las versiones que la vinculaban con Emanuel Noir, insistió en que continúa soltera y definió la salida como una merienda en la que ambos simplemente estuvieron “a hablar de la vida”.