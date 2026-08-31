El relator Pablo Giralt se quebró en vivo tras el retiro de Messi y no pudo continuar: “Qué grande”

La noticia del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina generó numerosas repercusiones y también tuvo impacto entre quienes siguieron de cerca su trayectoria. Uno de ellos fue Pablo Giralt, quien se emocionó en vivo al observar el video publicado por el capitán para acompañar su despedida del seleccionado.

La reacción ocurrió durante Pelota Parada, programa de TNT Sports conducido por Giralt. La producción puso al aire las imágenes difundidas por Messi luego de la extensa carta con la que anunció el cierre de su ciclo con la camiseta albiceleste.

Al terminar el video, el periodista permaneció paralizado durante algunos segundos y prácticamente no pudo continuar con la conducción. Visiblemente emocionado, apenas alcanzó a expresar: “Bravo, eh... Qué grande”.

Giralt no pudo contener la emoción

El silencio del conductor llevó a su compañero Matías Bustos Milla a intervenir para sostener la transmisión mientras Giralt intentaba recuperarse del impacto provocado por las imágenes.

🔥🇦🇷 La emoción de Pablo Giralt, al ver la noticia en vivo del retiro de Messi de la Selección Argentina pic.twitter.com/vIHL4ESJcm https://t.co/xH6iDX730u — PaseClave (@paseclave__) August 31, 2026

“Hablá vos que podés... Emocionante, sí”, expresó Bustos Milla ante la reacción de su compañero y mientras el resto de los integrantes del programa comenzaba a analizar el legado dejado por Messi en la Selección.

Giralt intentó retomar la palabra, pero nuevamente quedó dominado por la emoción. “Impresionante el video. Qué puedo decir... no puedo decir mucho”, manifestó el reconocido relator.

La pasión de Giralt por la Selección Argentina

La reacción del periodista estuvo atravesada por su estrecho vínculo profesional y emocional con los partidos del seleccionado. Desde el Mundial de Qatar 2022, varios de sus relatos quedaron asociados a los momentos históricos protagonizados por Messi y el equipo argentino.

Semanas antes del anuncio del capitán, Giralt había hablado sobre lo que significaba para él acompañar a la Selección y la expectativa que le generaba un nuevo Mundial. “Me hacía emocionar. Y ya pienso todo lo que nos viene por delante ahora con este Mundial. Soy muy pro selección, muy positivo siempre en ese aspecto”, había señalado durante una entrevista con Infobae.

En aquella oportunidad también describió el fenómeno social que, según su mirada, provoca la participación de Argentina en una Copa del Mundo. “Cuando viene el Mundial nos ponemos todos la misma camiseta, desaparecen las diferencias políticas, sociales, económicas. Somos una cosa tan poderosa, tan fuerte, que a mí me hace muy bien”, sostuvo.

El recuerdo de la consagración en Qatar

Giralt también había recordado el impacto que produjo en el país la obtención del Mundial de Qatar 2022. “La alegría se traslada a las calles como pasó en diciembre del 2022, que fue una locura, y que esto pueda seguir”, expresó.

En esa misma entrevista había destacado la vigencia deportiva de Messi y su condición de referente del seleccionado argentino de cara a los desafíos que se aproximaban.

“Tenemos a Leo vigente y en plenitud. Leo y Cristiano son distintos al resto. Leo, el mejor de la historia, se preparó para este Mundial y está con toda la ansiedad lógica de lo que viene”, había afirmado el relator.

El anuncio que conmocionó al mundo del fútbol

Messi confirmó su retiro de la Selección Argentina durante el mediodía de este lunes 31 de agosto mediante un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, acompañado posteriormente por un video que repasó distintos momentos de su trayectoria con la camiseta albiceleste.

El anuncio generó una inmediata sucesión de mensajes de compañeros, exfutbolistas, periodistas y simpatizantes que recordaron diferentes momentos de su carrera en el seleccionado.