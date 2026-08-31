“Veraneamos duro y pasional”: Nathy Peluso mostró cómo disfruta sus vacaciones

Nathy Peluso compartió este fin de semana nuevas imágenes de sus vacaciones y mostró parte del descanso que decidió tomarse después de una extensa gira que la llevó por distintos escenarios de América y Europa. La artista publicó en Instagram una serie de fotografías junto a su novio y distintos momentos de su estadía.

“Las tiranas veraneamos duro y pasional”, escribió la cantante al acompañar el carrete que compartió con sus más de cuatro millones de seguidores. La publicación reunió escenas de paseos, naturaleza, comidas y momentos en pareja.

Entre las imágenes, Peluso apareció disfrutando de un croissant mientras su pareja sostenía el plato y también compartió una postal en la que ambos se mostraron sonrientes durante un paseo al aire libre, rodeados por vegetación y construcciones de piedra.

El descanso de Nathy Peluso tras su gira

La publicación permitió conocer parte de la intimidad de las semanas de descanso de Nathy Peluso, quien venía de atravesar una intensa agenda profesional. La cantante eligió desconectarse temporalmente de sus compromisos y pasar tiempo con personas de su entorno cercano.

Otra de las fotografías la mostró en un espacio natural, bajo la sombra de un árbol y durante el atardecer. La secuencia mantuvo el tono distendido de la publicación y sumó distintas postales del lugar elegido para sus vacaciones.

Semanas atrás, la artista ya había llamado la atención de sus seguidores con otras imágenes tomadas en la playa. En aquella oportunidad posó sobre la arena y junto a formaciones rocosas, con el mar como escenario.

Las fotos que compartió en la playa

En esas postales, Nathy Peluso lució un bikini blanco con estampado de besos rojos y la inscripción “club grasa” en la parte superior. También utilizó un collar dorado con la inicial de su nombre.

La publicación se sumó a los contenidos que la cantante viene compartiendo durante su período de descanso. Después de varios meses marcados por viajes, conciertos y compromisos vinculados con su carrera musical, la artista mostró una faceta más cotidiana.

Las fotografías acumularon numerosas reacciones entre sus seguidores, que comentaron las distintas escenas difundidas en Instagram. Peluso, por el momento, continúa disfrutando de sus vacaciones antes de retomar sus próximos compromisos artísticos.