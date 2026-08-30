Wanda Nara compartió fotos de sus últimas semanas y sorprendió con imágenes desde la casa de L-Gante

Wanda Nara compartió fotos de sus últimas semanas después de varios días de bajo perfil. La conductora mostró su viaje por Italia, momentos familiares y varias postales tomadas en la propiedad de L-Gante, quien reaccionó a la publicación.
Wanda Nara compartió fotos de sus últimas semanas y regresó con fuerza a las redes sociales después de varios días en los que había optado por mantener un perfil considerablemente más bajo respecto de su vida privada. La conductora publicó un extenso carrete que recorrió diferentes momentos entre Italia y Argentina y despertó especial atención por las imágenes tomadas en la casa de L-Gante.
“Mis últimas semanas”, escribió Wanda junto a la publicación, acompañando el mensaje con emojis de una cámara, un avión, las banderas de Italia y Argentina y una huella de animal. Además, agregó el hashtag “#amomivida”.
El álbum permitió reconstruir parte de las actividades que realizó mientras permaneció alejada de las publicaciones personales. Viajes, momentos familiares, trabajo y escenas cotidianas fueron parte de la selección, aunque las fotografías relacionadas con L-Gante rápidamente concentraron las miradas de sus seguidores.
Wanda Nara mostró su paso por Italia
El comienzo del carrete estuvo dedicado a su estadía europea. En una de las primeras imágenes, Wanda apareció recostada sobre la proa de una embarcación mientras navegaba por un lago italiano.
Con anteojos de sol y un pañuelo floreado sobre la cabeza, la conductora posó en medio de un paisaje rodeado de agua y vegetación.
Otra fotografía la mostró caminando por las calles empedradas de una localidad de arquitectura lombarda. Para esa salida eligió una cartera de rafia y cuero negro y un pañuelo de lunares atado alrededor del cuello.
Las postales más sensuales del viaje
La empresaria también incluyó imágenes más personales de su paso por Europa. En una selfie apareció con un top de bikini negro y verde lima y el cabello suelto.
El registro fue seguido por otra fotografía tomada durante una sesión de maquillaje y peluquería.
Allí Wanda posó con su perro Pomerania sobre el regazo mientras llevaba una campera sobre sus hombros, en otra de las escenas que eligió para resumir los días transcurridos fuera de Argentina.
El regreso y una foto junto a Zaira Nara
La segunda parte de la publicación estuvo dedicada a su vuelta al país y combinó situaciones familiares con compromisos profesionales.
Una de las fotografías la mostró junto a su hermana, Zaira Nara, dentro del vestidor de su casa. Ambas posaron con anteojos de sol frente a una extensa colección de carteras.
En los estantes podían distinguirse bolsos de diferentes colores y modelos de reconocidas firmas internacionales, una postal habitual dentro del universo que Wanda suele compartir con sus seguidores.
La conductora también incorporó una imagen más descontracturada junto a su hija menor. Ambas se fotografiaron frente al espejo del vestidor. La niña llevaba un disfraz completo de oso marrón, mientras Wanda apareció detrás con un conjunto deportivo gris e imitó con sus manos las garras del personaje.
La postal familiar contrastó con las fotografías de viajes, moda y lujo que dominaron buena parte del álbum.
Otro de los registros ubicó a Wanda dentro de un estudio de grabación junto a Pablo Ini, productor e integrante de su círculo profesional. Los dos aparecieron utilizando auriculares dentro de la cabina, mientras detrás del vidrio podía observarse parte del sector técnico.
La fotografía dejó entrever que las últimas semanas de la conductora también estuvieron atravesadas por actividades profesionales, aunque no brindó mayores precisiones sobre el proyecto en el que estaba trabajando.
Las fotos que llamaron la atención: la visita a L-Gante
Sin embargo, una de las partes que mayor repercusión generó fue una secuencia de imágenes tomadas en la propiedad que L-Gante tiene en General Rodríguez.
En una de ellas, Wanda se fotografió dentro de un automóvil con una campera deportiva negra y verde. Otra postal mostró sus pies sobre el felpudo ubicado en la entrada de la vivienda, donde podía verse la identificación vinculada al cantante.
Las imágenes confirmaron que la conductora estuvo en la propiedad y volvieron a colocar el vínculo entre ambos en el centro de los comentarios de sus seguidores.
Otra imagen nocturna mostró un enorme oso de peluche ubicado en el jardín de la propiedad.
El muñeco sostenía un corazón rojo sobre el cual podía observarse una fotografía de Wanda y L-Gante. Detrás aparecía un graffiti con la inscripción “La Mafilia”, vinculada con el universo artístico del músico.
Wanda no realizó comentarios específicos sobre esas imágenes ni explicó el contexto de su visita, limitándose a incluirlas dentro del resumen general de las últimas semanas.
La conductora también se fotografió frente a un espejo en el interior de la vivienda. En esa oportunidad apareció con una campera negra y verde, un top corto verde lima y un pantalón ancho combinado, además de una cartera negra.
Otra fotografía tomada en el mismo lugar mostró a Wanda en primer plano con una gruesa cadena dorada alrededor del cuello. Entre las postales del carrete apareció también una fotografía tomada desde el interior de un Lamborghini.
La imagen mostró una de las manos de Wanda apoyada sobre el volante y permitió observar el tablero digital del vehículo.
Según lo registrado en la pantalla del automóvil, la fotografía habría sido tomada durante la tarde del 11 de agosto de 2026.
La reacción de L-Gante a la publicación
La presencia de las fotografías tomadas en General Rodríguez no fue la única vinculación del cantante con el posteo. Pocos minutos después de que Wanda publicara el álbum, L-Gante reaccionó desde su cuenta con un emoji de rostro sonrojado.
La intervención del músico comenzó rápidamente a recibir reacciones de otros usuarios y agregó un nuevo elemento a las especulaciones que generaron las imágenes.
Para cerrar el carrete, Wanda eligió una escena completamente cotidiana y alejada del glamour de las postales anteriores.
La conductora apareció frente a un espejo con una mascarilla facial blanca, el cabello húmedo y ropa deportiva gris, mientras sostenía su teléfono.
Así, después de varios días de menor exposición, Wanda Nara volvió a abrir una ventana a su intimidad con un recorrido por Italia, momentos junto a su familia y actividades profesionales, aunque fueron las fotografías desde la casa de L-Gante y la posterior reacción del cantante las que terminaron llevándose buena parte de la atención.