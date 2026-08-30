Ponzio tomó sus primeras decisiones en River: los convocados para visitar a Banfield

Leonardo Ponzio definió su primera lista de convocados en River desde que asumió interinamente la conducción del plantel tras la salida de Eduardo Coudet. El flamante entrenador tomó además sus primeras decisiones vinculadas con la logística del equipo antes de visitar este domingo a Banfield por el Torneo Clausura.

El ex capitán decidió, junto con su cuerpo técnico y con el visto bueno de la dirigencia, que el plantel utilice el predio de Cantilo durante la preparación y reduzca los traslados habituales relacionados con Ezeiza. La concentración se realizará en las instalaciones vinculadas al Monumental antes de partir hacia el compromiso ante el Taladro.

Horas después de finalizar la práctica, Ponzio dio a conocer su primera nómina y evitó realizar modificaciones profundas respecto de las decisiones que venía tomando Coudet. Sin embargo, aparecieron algunos regresos y dos juveniles habituales del anterior entrenador quedaron afuera.

Los regresos en la primera lista de Ponzio

Una de las principales novedades fue la convocatoria de Lautaro Rivero, quien no había podido estar en el encuentro del miércoles pasado por la Copa Sudamericana debido a una molestia física.

También reaparecieron Francisco Ortega y Giovanni González, quienes no estaban inscriptos para disputar el certamen continental y por ese motivo no habían formado parte de la nómina para aquel compromiso.

Otro de los nombres incluidos fue Lucas Martínez Quarta. El defensor integra la convocatoria pese a las especulaciones que habían surgido alrededor de su situación después del cambio de entrenador.

Dos juveniles quedaron afuera

Las principales ausencias por decisión futbolística son Facundo González y Valentín Lucero, dos juveniles que habitualmente integraban las concentraciones durante la etapa de Eduardo Coudet.

Ponzio decidió prescindir de ambos para su primer partido al frente del equipo, aunque en líneas generales mantuvo la base utilizada por su antecesor.

Además, Mauro Arambarri y Lucas Beltrán volvieron a ser considerados. Ambos tampoco figuraban en la lista de buena fe utilizada por River para la competencia continental.

Ponzio cambió la logística de River

Más allá de los nombres elegidos, una de las primeras determinaciones del entrenador interino estuvo relacionada con la organización cotidiana del plantel profesional.

Ponzio acordó con su cuerpo técnico y la dirigencia reducir los movimientos entre las diferentes instalaciones utilizadas por el equipo. En ese marco, Cantilo tendrá mayor protagonismo en las jornadas previas a los partidos.

La decisión busca realizar la menor cantidad de traslados posible y también anticipa una modificación estructural prevista por River para sus diferentes categorías.

Cantilo ganará protagonismo desde 2027

La utilización más frecuente del predio está relacionada con la planificación que el club pretende implementar hacia finales de este año.

A partir de 2027, el Camp de Ezeiza quedaría principalmente destinado a las divisiones formativas, mientras el plantel profesional trasladaría buena parte de sus actividades hacia Cantilo.

Ponzio comenzó a utilizar ese esquema durante su interinato y la preparación del partido frente a Banfield será una de las primeras experiencias con esta nueva dinámica.

River quiere dejar atrás la eliminación

El partido de este domingo tendrá especial importancia para el Millonario después del duro golpe sufrido durante la semana.

River quedó eliminado de la Copa Sudamericana luego de perder por penales frente a Independiente Santa Fe. El resultado profundizó un momento deportivo complicado y derivó en la salida de Eduardo Coudet de la conducción técnica.

Con Ponzio como entrenador interino, el conjunto de Núñez intentará ahora dejar atrás la eliminación continental y concentrarse en recuperar terreno dentro del Torneo Clausura.

La necesidad de sumar en el Clausura

River necesita conseguir puntos para acercarse a los puestos que otorgan la clasificación a los playoffs del campeonato.

El cambio de entrenador encontró al plantel en una posición incómoda y el duelo frente a Banfield aparece como la primera oportunidad para comenzar una recuperación.

Ponzio tendrá así su estreno en un contexto de presión deportiva, con la necesidad de obtener resultados mientras la dirigencia define los próximos pasos respecto de la conducción técnica.

Banfield también juega por objetivos importantes

El Taladro llegará al encuentro con siete puntos, tres más que River, y también necesita sumar para mejorar su situación.

Banfield pretende continuar alejándose de la zona comprometida de los promedios y, al mismo tiempo, mantenerse en carrera por un lugar en la próxima fase del Torneo Clausura.

El partido enfrentará así a dos equipos necesitados de puntos, aunque River llegará atravesado por el cambio de entrenador y la reciente eliminación internacional.

El comienzo del interinato de Ponzio

Las primeras horas de Leonardo Ponzio como responsable del plantel estuvieron marcadas por decisiones concretas pero sin una ruptura profunda respecto de la etapa anterior.

El entrenador recuperó futbolistas que no habían estado disponibles para la Copa Sudamericana, mantuvo a buena parte de la estructura utilizada por Coudet y dejó afuera a dos juveniles que venían siendo convocados.

Al mismo tiempo, comenzó a implementar modificaciones logísticas que podrían mantenerse en el futuro. El primer examen llegará este domingo ante Banfield, cuando River intentará transformar el cambio de conducción en una reacción deportiva que le permita volver a acercarse a los puestos de clasificación.