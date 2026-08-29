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La AFA suspendió a dos árbitros por la polémica decisión de anular un gol de Vélez ante Riestra

Se trata del árbitro principal, Nazareno Arasa, y el encargado del VAR, Diego Ceballos. La Dirección Nacional de Arbitraje resolvió apartarlos de las próximas designaciones hasta que finalice la evaluación correspondiente.

29 de Agosto de 2026
Los árbitros suspendidos.
Los árbitros suspendidos. Foto: (NA).

Se trata del árbitro principal, Nazareno Arasa, y el encargado del VAR, Diego Ceballos. La Dirección Nacional de Arbitraje resolvió apartarlos de las próximas designaciones hasta que finalice la evaluación correspondiente.

AFA suspendió a dos árbitros. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tomó una decisión luego del polémico arbitraje en el partido entre Deportivo Riestra y Vélez Sarsfield. La Dirección Nacional de Arbitraje y su Secretaría Técnica resolvieron suspender en sus funciones a Nazareno Arasa y Diego Ceballos.

A través de un comunicado, la institución señaló que la decisión fue adoptada a raíz de la actuación de ambos jueces en el encuentro.

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“La Asociación del Fútbol Argentino informa que la Dirección Nacional de Arbitraje y su Secretaría técnica, resolvieron suspender en sus funciones al árbitro principal, Nazareno Arasa y al árbitro VAR, Diego Ceballos, a raíz del error cometido durante el partido Deportivo Riestra-Vélez Sarsfield. Quedarán apartados de las designaciones hasta tanto se complete la evaluación correspondiente”, indica el documento difundido por la red social X.

 

De esta manera, ninguno de los dos formará parte de las próximas designaciones mientras dure el proceso de análisis.

 

El gol anulado que reclamó Vélez ante Riestra

 

Sobre el final del partido, el equipo de Liniers llegó al 2-1 con un gol de Manuel Lanzini para dar vuelta el resultado, pero Arasa fue llamado desde el VAR por Ceballos para revisar una supuesta falta de Dilan Godoy sobre el defensor Cristian Paz. Poco después, el árbitro sancionó falta en ataque y anuló el tanto.

Esta revisión se vio en la transmisión oficial y los fanáticos quedaron perplejos: se ve claramente que no hubo ningún tipo de falta. Esta situación se viralizó y los hinchas dejaron claro su repudio.

 

La bronca de Guillermo Barros Schelotto

 

En la conferencia de prensa, el entrenador no ocultó su bronca y fue durísimo contra el arbitraje de Arasa. “La expulsión fue un insulto al aire, pero él lo tomó como propio. Entiendo que a veces pasa. Vélez jugó muy bien, como lo viene haciendo hace más de un año. Lo único que tanto Arasa tiene la responsabilidad como Ceballos en el VAR de que Vélez no esté puntero”, aseguró.

 

En ese sentido, agregó: “Me da tristeza que se haya resuelto así el partido, que no se haya resuelto en la cancha. Es un día triste. Vélez hoy debiera estar en la punta y no lo está. Arasa y Ceballos no tienen que dirigir nunca más, ni en campo ni en VAR, a Vélez Sarsfield. El hincha se merece eso. Hoy Vélez no está puntero por eso. Hizo todo en la cancha para quedar puntero. Dentro de 20 días vamos a decir que tuvimos la posibilidad de llegar a la punta y va a quedar en el aire esto. Hoy mereció ganar”.

Temas:

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