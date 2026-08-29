Concordia: cuatro allanamientos por narcomenudeo y un detenido

La Policía de Entre Ríos realizó cuatro allanamientos por narcomenudeo en Concordia durante la tarde de este sábado, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Provincial N.º 10.566.

Los procedimientos estuvieron a cargo de personal de la División Drogas Peligrosas y se desarrollaron entre las 18:05 y las 21:30. Las medidas contaron con la intervención del fiscal Dr. Fabio Zabaleta y fueron autorizadas por el Juzgado de Garantías, a cargo del Dr. Mauricio Guerrero.

Durante los operativos, los efectivos secuestraron envoltorios con cocaína, tres balanzas digitales, recortes de nylon y una tarjeta utilizada para el fraccionamiento de sustancias que presentaba restos de cocaína.

Foto: Jefatura Departamental Concordia

También fueron incautados ocho teléfonos celulares, $210.400 en efectivo y una tijera, elementos considerados de interés para la investigación.

Un detenido y 30 personas identificadas

Como parte de los procedimientos fueron identificadas 30 personas, entre ellas 14 hombres y 16 mujeres.

Foto: Jefatura Departamental Concordia

Finalmente, por disposición de la autoridad judicial interviniente, un hombre de 23 años quedó detenido y fue puesto a disposición de la Justicia en el marco de la causa que investiga la presunta comercialización de estupefacientes bajo la modalidad de narcomenudeo.

La investigación continúa para determinar las circunstancias vinculadas con los elementos secuestrados y la posible participación de otras personas en los hechos.