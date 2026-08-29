Feria homenaje a Carlos Asiaín reunió arte, tango y recuerdos en Paraná

La Alianza Francesa de Paraná fue sede de una feria homenaje a Carlos Asiaín, el reconocido artista entrerriano fallecido en 2018. La propuesta reunió a emprendedores, feriantes, amigos y artistas que compartieron una jornada atravesada por el arte, la música y los recuerdos.

Durante la feria se pudieron encontrar productos personalizados, cerámicas, almohadones, bisutería, libros, objetos de hierro y merchandising relacionado con la obra de Asiaín. También estuvo presente el vino entrerriano y se recuperó una propuesta gastronómica que formaba parte de las antiguas ferias compartidas con el artista.

“Tenemos el merchandising que hacemos con la imagen de la obra de Asiaín. Hay almohadones y cerámicas. Hay bisutería de distintos tipos, encuadernados en libros, libros, objetos de hierro y el infaltable vino entrerriano”, detalló Abelina.

La actividad comenzó al mediodía y recuperó algunas de las tradiciones de las ferias que Asiaín organizaba junto a sus allegados. Entre ellas estuvo el tradicional guiso de lentejas.

“El guiso de lentejas viene a raíz de que cuando hacíamos ferias con Asiaín servíamos un guiso de lentejas en el Mercado de Artesanías. Entonces quisimos revivir todas esas instancias”, recordó Abelina.

La propuesta también recuperó el tango “Porque vas a venir”, una canción especialmente vinculada a la historia de Asiaín y Ángela Herrera, quien compartió escenario con él en distintas oportunidades.

El recuerdo de un artista inolvidable

A ocho años de su fallecimiento, los amigos de Asiaín destacaron la personalidad, creatividad y generosidad que lo caracterizaron. “Se lo recontra extraña, cada vez más, porque cada vez nos damos cuenta de lo importante que era. Lo original, lo creativo, lo divertido, lo capaz de hacer cualquier cosa, lo cariñoso, lo afectuoso, lo agradecido”, expresó Abelina.

También recordó la importancia que tenía para él la amistad y la posibilidad de compartir con otras personas. “Era un hombre muy generoso, además podía hacer cualquier cosa, lo que se le ocurriera. Era muy creativo, le gustaba mucho la amistad, entablar relación, conversar”, remarcó.

La casa de Asiaín también apareció como parte central de esos recuerdos. Su patio, las mesas preparadas especialmente para recibir invitados y las reuniones con amigos fueron algunas de las escenas que permanecen en la memoria de quienes lo conocieron.

Tango para recordar a Carlos Asiaín

La música estuvo a cargo de Las Arrabaleras, dúo integrado por Ángela Herrera y Silvina Badano, quienes participaron de la jornada para homenajear a Asiaín. La cantante recuperó una de las frases que Asiaín solía decir durante esos encuentros: “No seremos ricos, pero comemos como ricos”.

También evocó las reuniones en la casa del artista. “Él te invitaba con una mesa llena de flores y colores y todo muy hermoso, muy amoroso. Se lo extraña mucho a Carlos”, recordó.

El repertorio incluyó “Porque vas a venir”, además de otros tangos clásicos y canciones propias. “Vamos a hacer algunos otros temas también, temas propios y algunos clásicos del tango”, adelantó Herrera.

Como cierre de la jornada, Ángela interpretó un fragmento de “Porque vas a venir”, una canción que quedó especialmente ligada a sus recuerdos junto a Asiaín: “Porque vas a venir, mi casa vieja, inaugura una flor en cada reja, porque vas a llegar después de tanto, se confunden en mí risas y llanto”.