Estudiantes mostraron sus proyectos en la 17ª Competencia Nacional de Robótica en Paraná

La 17ª Competencia Nacional de Robótica, zona Centro, se desarrolló en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná y reunió a estudiantes, aficionados y equipos provenientes de diferentes lugares. Entre los participantes se encuentran alumnos de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional

Paraná, que presentan distintos tipos de robots y ponen a prueba sus conocimientos.

Joaquín, Santiago y Jerónimo explicaron ante Elonce que participan con un robot velocista, también conocido como seguidor de línea. “Su funcionamiento es censar la línea blanca de la pista negra y tratar de seguirla lo más rápido posible y dar la vuelta a la pista lo más rápido que puedan”, detallaron.

Los estudiantes señalaron que uno de los principales desafíos estuvo en llevar la teoría a la práctica. “Al principio parecía que iba a ser fácil y después la complicación surge con las cosas físicas”, contaron. En ese sentido, destacaron el aprendizaje que implica construir y poner en funcionamiento un robot.

Los alumnos, que cursan el tercer año de la carrera, también valoraron el intercambio con otros participantes. Uno de ellos explicó que esta fue su cuarta competencia y señaló que, pese a que en esta oportunidad hubo pocos participantes, lograron buenos resultados: “Dentro de todos salimos el primer puesto, yo salí segundo puesto. Los dos somos alumnos de la Facultad Regional Paraná, estamos contentos”.

El intercambio y el aprendizaje, protagonistas de la competencia

Sobre la posibilidad de compartir la jornada con equipos de otros lugares, los estudiantes destacaron el intercambio de conocimientos. “Está bueno porque sacás datos de cómo gestionan los demás. Ellos están muchísimo más avanzados que nosotros y tenemos bastante para aprender”, explicaron.

La experiencia también los impulsa a continuar trabajando en nuevos proyectos. “Te incentiva a participar, a seguir mejorando y buscarle la vuelta al funcionamiento del algoritmo y la complejidad que tiene adentro”, sostuvo uno de los jóvenes.

Los participantes explicaron que el trabajo se realiza de manera progresiva junto a los docentes. “Nos dan unos componentes, instrucciones de qué hacer en esa semana y seguir avanzando, lo cambiamos y vamos viendo”, señalaron.

Además, expresaron su interés en conocer otras categorías de competencia. “Está la velocista, pero está la de laberinto, la de fútbol y la de sumo, que son robots que funcionan distinto”, indicaron. Los estudiantes comenzaron a trabajar en el proyecto hace aproximadamente seis meses. “Tuvimos que aprender todo”, explicaron.

Para ellos, el resultado final no es lo único importante. “Ganar o perder da lo mismo. Lo que importa es aprender a hacer las cosas. El funcionamiento de esto es muy parecido al de cosas que están en las industrias”, remarcaron.

Un robot minisumo y el debut de una estudiante

Entre los proyectos presentados también estuvo el robot minisumo desarrollado por Esmeralda Farías, estudiante de tercer año de Electrónica de la UTN Facultad Regional Paraná. "Se trata de un robot autónomo de 10 por 10. Tiene que sacar al robot contrario del dojo, el círculo negro donde pelean, mediante sus sensores. Va solo, solamente con programación”, explicó.

Es la primera vez que la joven participa en una competencia de este tipo. “Fue mi debut. Tuve muchos nervios, pero salió mejor de lo que esperaba”, contó. La joven también habló sobre su presencia como mujer en un ámbito donde son pocas las estudiantes. “Del grupo de robótica soy la única mujer actualmente”, señaló.

Farías explicó que está acostumbrada a desenvolverse en espacios donde predominan los varones. “De 50 personas, dos o tres son mujeres solamente. Yo ya estoy acostumbrada porque vine de la EET 1 y ya me acostumbré a ese ámbito”, afirmó.

Sobre el encuentro con estudiantes y aficionados de otros lugares, destacó el intercambio y el contacto con el público. “Es muy lindo compartir con gente que le gusta este mismo ámbito y venir a dar un buen show al público. Eso es lo importante y lo divertido”, sostuvo.

Robots de laberinto y sumo

Joaquín y Facundo Rodríguez, también estudiantes de la Facultad Regional Paraná, presentaron robots en las categorías laberinto y sumo. “En mi caso, un robot de laberinto, donde resuelve, mide las paredes e intenta encontrar el camino más corto”, explicó Joaquín.

Los jóvenes también describieron las características de los robots de sumo. “Tienen dimensiones máximo de 20 por 20 centímetros y máximo tres kilos. Son mucho más grandes que los otros”, detallaron.

Para los estudiantes, uno de los principales obstáculos aparece al momento de implementar los diseños. “La dificultad es hacer que anden los circuitos. A la hora de implementar, diseñar, programar y todo, ese es el mayor problema”, explicaron.

Para ambos, esta competencia representa su primera experiencia como participantes. Uno de ellos contó que ya había asistido a la edición anterior, aunque solamente para colaborar. Los jóvenes también valoraron la posibilidad de generar contactos y conocer proveedores de componentes que no siempre se consiguen en Argentina.

Finalmente, resumieron su experiencia desde una mirada vinculada al disfrute y al aprendizaje. “Esto es básicamente jugar. Hay gente que se lo toma más en serio, que ya tiene robots mucho más armados que llevan a lo largo de los años, pero nuestro caso es venir y jugar, competir, divertirnos”, expresaron.

La participación de la Red Maker Misiones

La competencia también contó con representantes de la Red Maker Misiones. Paola Cabral Daramatsu explicó que la organización reúne a estudiantes de distintos puntos de esa provincia. “Contamos con 10.000 estudiantes en total distribuidos por diferentes partes de la provincia”, señaló.

La representante contó que llegó desde una pequeña localidad del centro misionero, donde participan cerca de un centenar de estudiantes. “Son entre 100 y 120 estudiantes que están cursando", explicó.

En Paraná presentaron un robot velocista y un microsumo. “Vinimos a capacitar a los docentes y también traemos a los profes la experiencia. En mi caso es la primera vez que compito en una liga nacional, así que estoy súper feliz y emocionada”, contó.

Cabral Daramatsu destacó además el nivel de la competencia y la participación de los jóvenes. “La organización es muy buena, hubo bastantes participantes. Los chicos se divierten, practican, se motivan y se esfuerzan”, afirmó.

Finalmente, resaltó el impacto que este tipo de encuentros genera entre los estudiantes. “Es algo que incentiva a seguir creando, mejor dicho, creyendo y creando el propio futuro”, sostuvo.