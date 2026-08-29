Intervinieron en una vivienda de Concordia y rescataron a dos perros desnutridos

Dos perros que presentaban signos de desnutrición y maltrato fueron rescatados este sábado de una vivienda de Concordia. Los animales quedaron bajo el cuidado de proteccionistas para recibir asistencia veterinaria.

La intervención se produjo durante la mañana, luego de que se advirtiera una posible situación de maltrato animal en un domicilio correspondiente a la jurisdicción de la Comisaría Segunda.

Un veterinario examinó a los animales y recomendó retirarlos del lugar debido a su estado. La medida tuvo como objetivo garantizar su resguardo y comenzar los tratamientos necesarios.

La propietaria entregó los animales

La responsable de los perros fue informada sobre el estado constatado durante la revisión. La mujer manifestó que no podía continuar manteniéndolos y aceptó entregarlos voluntariamente.

La cesión quedó documentada formalmente para permitir que ambos fueran trasladados y recibieran los cuidados correspondientes fuera de la vivienda.

Tras completar ese trámite, integrantes de un grupo proteccionista se acercaron al domicilio y se hicieron cargo de los animales.

Quedaron al cuidado de proteccionistas

Uno de los perros rescatados es un cachorro que, además del cuadro de desnutrición, presentaba sus orejas seccionadas. Fue retirado para someterlo a una evaluación veterinaria.

El segundo animal es una perra de mayor tamaño que también fue trasladada. Quedó bajo la responsabilidad de un proteccionista que continuará con su recuperación.

Las actuaciones realizadas permitirán documentar las condiciones en las que se encontraban los animales. Los dos permanecerán resguardados mientras reciben alimentación, controles veterinarios y los cuidados adecuados.