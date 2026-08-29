Una mujer de 73 años y su perro murieron durante el incendio de una vivienda en ciudad santafesina

Una mujer de 73 años y su perro murieron durante la madrugada de este sábado como consecuencia de un incendio registrado en una vivienda de Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe. La Fiscalía intervino para determinar cómo se originaron las llamas.

El siniestro ocurrió en una casa situada en Dorrego al 2700, en el barrio San Fernando. Cerca de las 2.30, agentes policiales fueron enviados al lugar luego de una comunicación recibida por el sistema de emergencias 911, informó Rosario3.

Cuando arribaron, los efectivos entrevistaron al hijo de la víctima, quien relató que había regresado al domicilio y percibió un intenso olor a humo apenas ingresó. El hombre llamó a su madre y, al no recibir respuesta, comenzó a recorrer los diferentes ambientes para buscarla.

El hallazgo dentro de la vivienda

Durante la búsqueda, el hijo encontró a su madre sin vida en el baño. La mujer fue identificada como Juana Griselda Alonso, de 73 años. En el hall de entrada también fue hallado muerto el perro de la familia.

La fachada de la casa presentaba pocos rastros visibles del incendio. Sin embargo, el interior del inmueble había quedado completamente afectado por el fuego, según indicaron las fuentes vinculadas con el procedimiento.

Las primeras observaciones señalaron que el comedor fue el ambiente más comprometido y que las llamas podrían haberse iniciado en ese sector. De todos modos, esa hipótesis deberá ser confirmada mediante los peritajes correspondientes.

La Fiscalía ordenó peritajes

Tras constatarse el fallecimiento de la mujer, la Fiscalía en turno tomó intervención y solicitó las actuaciones de rigor. Los investigadores trabajaron para establecer el punto exacto donde comenzó el fuego y determinar si existió algún desperfecto eléctrico u otro elemento que pudiera haber provocado el siniestro.

También se buscó reconstruir las circunstancias en las que murió Alonso y conocer si el fallecimiento se produjo por inhalación de humo, quemaduras u otra consecuencia derivada del incendio. Esa información deberá surgir de los estudios forenses.