Fuerte accidente en Villaguay: motociclista sufrió graves lesiones y dio positivo de alcohol

Un fuerte accidente en Villaguay dejó gravemente herido a un motociclista de 30 años durante la noche de este viernes. El siniestro ocurrió en la intersección de las calles Hipólito Yrigoyen y Sarmiento.

La colisión se produjo alrededor de las 19:30 e involucró a una motocicleta Keller de 150 centímetros cúbicos y una camioneta Toyota SW4. Personal policial y una ambulancia acudieron al lugar para asistir a los involucrados.

El motociclista, domiciliado en Lucas Norte, circulaba por Hipólito Yrigoyen en sentido oeste-este. La camioneta era conducida por una mujer de 50 años que transitaba por Sarmiento de sur a norte.

El motociclista sufrió lesiones graves

Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto cayó y debió ser trasladado en ambulancia al Hospital Santa Rosa de Villaguay. La Policía informó que circulaba sin el casco colocado.

En el centro asistencial fue examinado por el médico de guardia y el profesional policial en turno. Los estudios confirmaron que presentaba una fractura en el maxilar superior.

También sufrió una herida cortante en el párpado izquierdo. Ambas lesiones fueron consideradas legalmente de carácter grave, aunque no se brindaron precisiones sobre su evolución posterior.

Hospital Santa Rosa.

Los resultados de los controles de alcoholemia

La fiscal Virginia Dropsi fue informada sobre el accidente y ordenó realizar pruebas de alcoholemia a ambos conductores. Los controles fueron efectuados durante las actuaciones posteriores a la colisión.

La mujer que conducía la Toyota SW4 registró un resultado negativo, con 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre.

En cambio, el test practicado al motociclista arrojó 1,97 gramos por litro. El resultado fue incorporado a las actuaciones judiciales abiertas para esclarecer el hecho.

Investigan cómo ocurrió el choque

Los agentes realizaron las diligencias correspondientes en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Sarmiento. Las tareas incluyeron el relevamiento de los vehículos y del lugar donde ocurrió el impacto.

La investigación deberá determinar la mecánica del accidente y establecer las responsabilidades de los conductores. El resultado positivo de alcoholemia y la falta de casco también formarán parte de las actuaciones.

La causa continúa bajo la intervención de la autoridad judicial de Villaguay. Hasta el momento no se informó sobre la aplicación de otras medidas relacionadas con los vehículos involucrados.