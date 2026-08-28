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El papá de Tini Stoessel arrojó piedras contra periodistas frente a su casa en medio de la polémica

Alejandro Stoessel protagonizó un tenso episodio con cronistas que aguardaban frente a su domicilio en San Isidro, en medio de la auditoría sobre los ingresos de la cantante.

28 de Agosto de 2026
El episodio se registró esta tarde, cuando cronistas esperaban sus declaraciones
El episodio se registró esta tarde, cuando cronistas esperaban sus declaraciones

Alejandro Stoessel protagonizó un tenso episodio con cronistas que aguardaban frente a su domicilio en San Isidro, en medio de la auditoría sobre los ingresos de la cantante.

Alejandro Stoessel protagonizó este viernes un nuevo episodio en medio de la polémica que rodea a su hija, Tini Stoessel. El empresario y exmánager de la cantante fue registrado arrojando piedras contra periodistas que se encontraban en un automóvil frente a su vivienda de San Isidro.

 

El episodio ocurrió mientras un grupo de cronistas esperaba obtener declaraciones sobre la controversia generada a partir de una auditoría sobre las ganancias de Tini. Según trascendió, el informe habría señalado que Alejandro Stoessel es la única persona con acceso directo a los fondos de la artista.

 

Las imágenes fueron difundidas en DDM, por América TV, donde se mostró al empresario reaccionando ante la presencia de los periodistas y arrojando piedras hacia el vehículo en el que se encontraban.

La reacción en televisión

 

La conductora Mariana Fabbiani se refirió al comportamiento de Stoessel y expresó su sorpresa por la reacción. “Me sorprende muchísimo porque, conociéndolo, para hacer eso debe estar desesperado”, opinó. El periodista Martín Candalaft, por su parte, afirmó: “No hay duda de que era él, porque lo vieron”.

La madre de Tini defendió a Alejandro Stoessel

 

Horas antes del episodio, Mariana Muzlera, madre de Tini y expareja de Alejandro Stoessel, había defendido públicamente al empresario frente a las versiones

difundidas sobre la administración de los ingresos de la cantante.

 

En diálogo con Daniel Ambrosino en Intrusos, Muzlera sostuvo: “Alejandro es el mejor papá del mundo y, como profesional, no creo que haya otro igual. No existe un tipo más honesto; es un tipo impecable, con valores, ética y moral indiscutible. Lo digo yo que lo conozco desde los 17 años”.

 

Más tarde, la madre de Tini compartió imágenes de los cronistas que se encontraban frente a su domicilio y cuestionó su presencia. “Hay un bolu... en la puerta de nuestra casa, invadiendo nuestra privacidad, cometiendo un delito que se llama violación de domicilio”, manifestó.

 

Muzlera también anticipó que recurrirán a la Justicia. “Vamos a tomar las medidas que correspondan contra este señor que ya sabemos quién es y contra el medio o los medios que nuestro abogado nos diga”, advirtió.

 

En otra publicación, apuntó directamente contra el equipo de DDM y lo calificó de “NEFASTOS”.

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