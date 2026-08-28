El papá de Tini Stoessel arrojó piedras contra periodistas frente a su casa en medio de la polémica

Alejandro Stoessel protagonizó este viernes un nuevo episodio en medio de la polémica que rodea a su hija, Tini Stoessel. El empresario y exmánager de la cantante fue registrado arrojando piedras contra periodistas que se encontraban en un automóvil frente a su vivienda de San Isidro.

El episodio ocurrió mientras un grupo de cronistas esperaba obtener declaraciones sobre la controversia generada a partir de una auditoría sobre las ganancias de Tini. Según trascendió, el informe habría señalado que Alejandro Stoessel es la única persona con acceso directo a los fondos de la artista.

Las imágenes fueron difundidas en DDM, por América TV, donde se mostró al empresario reaccionando ante la presencia de los periodistas y arrojando piedras hacia el vehículo en el que se encontraban.

La reacción en televisión

La conductora Mariana Fabbiani se refirió al comportamiento de Stoessel y expresó su sorpresa por la reacción. “Me sorprende muchísimo porque, conociéndolo, para hacer eso debe estar desesperado”, opinó. El periodista Martín Candalaft, por su parte, afirmó: “No hay duda de que era él, porque lo vieron”.

La madre de Tini defendió a Alejandro Stoessel

Horas antes del episodio, Mariana Muzlera, madre de Tini y expareja de Alejandro Stoessel, había defendido públicamente al empresario frente a las versiones

difundidas sobre la administración de los ingresos de la cantante.

En diálogo con Daniel Ambrosino en Intrusos, Muzlera sostuvo: “Alejandro es el mejor papá del mundo y, como profesional, no creo que haya otro igual. No existe un tipo más honesto; es un tipo impecable, con valores, ética y moral indiscutible. Lo digo yo que lo conozco desde los 17 años”.

Más tarde, la madre de Tini compartió imágenes de los cronistas que se encontraban frente a su domicilio y cuestionó su presencia. “Hay un bolu... en la puerta de nuestra casa, invadiendo nuestra privacidad, cometiendo un delito que se llama violación de domicilio”, manifestó.

Muzlera también anticipó que recurrirán a la Justicia. “Vamos a tomar las medidas que correspondan contra este señor que ya sabemos quién es y contra el medio o los medios que nuestro abogado nos diga”, advirtió.

En otra publicación, apuntó directamente contra el equipo de DDM y lo calificó de “NEFASTOS”.