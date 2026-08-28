La cantante paranaense Agustina Arias avanza en certamen nacional: cantó junto a Antonio Occhiato

Agustina Arias cantó junto a Antonio Occhiato en “Es mi sueño” y logró la aprobación del jurado. La artista entrerriana continúa en competencia.
La cantante paranaense Agustina Arias se presentó en “Es mi sueño”, el programa conducido por Guido Kaczka en eltrece, donde compartió escenario con Antonio Occhiato y consiguió el respaldo del jurado para continuar en el certamen.
La actuación se emitió este miércoles 26 de agosto y marcó una nueva presencia entrerriana en la televisión nacional. Arias integró una de las parejas conformadas para esta segunda temporada del ciclo, que reúne a cantantes con figuras conocidas del espectáculo y los medios.
En esta oportunidad, la artista hizo dupla con Antonio Occhiato, padre del conductor y productor Nicolás Occhiato. La presentación logró una devolución favorable: las palancas del jurado quedaron arriba y ambos superaron la instancia.
La trayectoria de Agustina Arias
La aparición televisiva significó un nuevo desafío para Arias, quien cuenta con una extensa trayectoria vinculada a la música en Paraná. Además de cantante, se desempeñó como docente y formadora vocal.
Su recorrido artístico también estuvo relacionado con la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos. Desde sus primeros años de formación estudió canto y clarinete y posteriormente desarrolló parte de su carrera dentro de agrupaciones musicales.
La presentación en el ciclo de Guido Kaczka tampoco representó su primera experiencia frente a las cámaras de la televisión nacional. En 2022 había participado de “Canta conmigo ahora”, programa que conducía Marcelo Tinelli.
"Vamos por más"
Tras su presentación, Arias escribió en su cuenta de las redes sociales: "Hay momentos que se sueñan… y otros que, cuando llegan, superan todo lo imaginado. Este es mi sueño fue uno de ellos. Gracias @occhiato.antonio, por compartir conmigo un momento que voy a guardar para siempre. Vamos por más".
Su anterior paso por la televisión
En aquella competencia, Arias había interpretado “Oh! Darling”, uno de los clásicos de The Beatles. Su llegada al programa se había producido luego de ser convocada directamente por la producción.
Cuatro años después, la cantante paranaense regresó a un formato televisivo musical, aunque con una dinámica diferente. “Es mi sueño” estrenó su segunda temporada el pasado 19 de agosto y renovó parte de su propuesta.
El certamen incorporó a 21 personalidades conocidas que deben formar dúos con los participantes. Cada figura comparte diferentes presentaciones con los cantantes, quienes buscan conseguir las aprobaciones necesarias para avanzar en la competencia.
El desafío junto a Antonio Occhiato
Entre los famosos convocados se encuentran Guillermo Andino, Nati Pastorutti, Emilia Attias, Maju Lozano, Miguel Ángel Rodríguez, Yayo y Jonás Gutiérrez, además de Antonio Occhiato.
El padre de Nicolás Occhiato también mantiene desde hace años un vínculo con la música. Participó en diferentes propuestas artísticas y radiales y conserva una estrecha relación con la colectividad italiana. Su incorporación al ciclo significó además su debut como concursante en la televisión abierta.
Junto a Arias afrontó una de las presentaciones de la noche y la respuesta favorable del jurado les permitió superar la prueba. De esta manera, la artista entrerriana consiguió avanzar en el programa y volverá a tener una oportunidad dentro del certamen.