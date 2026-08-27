Roque Narvaja llega al Teatro 3 de Febrero con “Un amante de cartón”: "Estemos atentos para que el arte no desaparezca"

Roque Narvaja regresará a Paraná con “Un amante de cartón”, un show íntimo que tendrá lugar el miércoles 2 de septiembre a las 21 en el Teatro 3 de Febrero. El artista volverá a encontrarse con el público entrerriano después de una presentación anterior que, según recordó, fue un verdadero éxito.

Durante una entrevista, Narvaja adelantó que el repertorio combinará los temas más emblemáticos de su carrera con composiciones recientes. “No solamente estas canciones que todo el mundo conoce, gracias a Dios y gracias a la gente, sino también algunas nuevas. La idea es repetir este episodio de felicidad para nosotros y para la gente”, afirmó.

Un recorrido por 56 años de música

El cantante destacó la extensa trayectoria que lo une a varias generaciones de oyentes y repasó con humor sus más de cinco décadas sobre los escenarios.

“Hace 56 años que estoy arriba del escenario. Francamente para mí pasó todo demasiado rápido. Son muchos años haciendo lo que el destino me marcó y lo que la gente eligió”, expresó.

El espectáculo toma su nombre del álbum más exitoso de su carrera y promete un recorrido por los grandes éxitos que marcaron distintas épocas.

Los clásicos que no faltarán

Narvaja confirmó que el público podrá escuchar canciones como “Santa Lucía”, “Menta y Limón”, “Yo quería ser mayor”, “Calla”, “Qué sucedió”, “No te rindas” y “Malena”, entre otros temas.

“Tratemos que no falte ninguno. Le hemos puesto a este espectáculo ‘Un amante de cartón’. Ahí están todos los hits que la gente eligió como tales”, señaló.

El músico estará acompañado por su banda integrada por Gabi Fernández en batería, Héctor Graso en bajo, Juan Pablo Esquerra en teclados y David Cáceres en guitarra, mientras él alternará entre la guitarra, la armónica y la voz.

Menta y limón

El valor de que sus canciones sigan vivas

Consultado sobre las versiones que realizan otros intérpretes, Narvaja reconoció que disfruta escuchar sus obras en nuevas voces siempre que sean abordadas con respeto.

“Si la respetan y son buenos artistas, sí, por supuesto”, respondió al referirse a las interpretaciones de Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale de su canción “Mienten”.

Sobre el significado de que sus composiciones continúen vigentes, reflexionó: “Eso quiere decir que lo que uno ha hecho en algún lugar ha calado. La gente ha necesitado esa canción, esa letra o esa melodía. Quiere decir que uno es útil”.

Antes de despedirse, también dejó un mensaje sobre el presente cultural: “Vivimos tiempos urgentes donde todo es demasiado rápido y estemos atentos para que el arte, la ciencia y todo lo que es importante para una vida mejor no desaparezca”.