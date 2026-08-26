“Farmear aura”, fenómeno y expresión juvenil: Caraloco, El pibe de la FZ y FFER contaron de qué se trata en Elonce

Las batallas de farmear aura se convirtieron en una nueva forma de expresión entre los jóvenes y llevaron al espacio público un lenguaje que nació y se expandió principalmente en las redes sociales.

El fenómeno fue eje de una nueva edición de “Debate”, programa que se emite por Elonce, donde el reconocido tiktoker Caraloco, el autor del motoblog El pibe de la FZ y el creador digital FFER analizaron qué hay detrás de esos encuentros, por qué atraen a las nuevas generaciones y qué significado tiene “elevar el aura”.

Más allá de los movimientos, las poses, la competencia y el componente humorístico que se observa a primera vista, los protagonistas coincidieron en identificar un elemento que consideraron central: la posibilidad de mostrarse ante otros, encontrar pertenencia y ganar confianza. La discusión también permitió abordar el modo en que las nuevas generaciones construyen sus propios códigos y trasladan al mundo presencial prácticas, expresiones y referencias surgidas en internet.

DEBATE - PROGRAMA 26/08/2026

Caraloco, quien reúne cientos de miles de seguidores en las redes sociales y se definió como uno de los pioneros del “farming aura” antes de la aparición de los torneos, defendió esa práctica como una herramienta vinculada a la autoestima. “Ahora la novedad es que hay torneos de farming aura. Yo vengo hace varios años practicando lo que es farming aura, pero fuera de los torneos”, explicó durante el programa.

Qué significa “farmear aura” para sus protagonistas

El concepto de “aura”, dentro de este lenguaje juvenil, está asociado a la presencia, la actitud, el carisma o la seguridad que una persona proyecta ante los demás. “Farmear”, término proveniente del universo de los videojuegos y adoptado luego por las redes, refiere a acumular o incrementar algo. De esa combinación surgió una expresión que se volvió frecuente en videos, memes y encuentros juveniles: “farmear aura”, es decir, realizar gestos, movimientos o acciones capaces de aumentar simbólicamente ese carisma.

Para Caraloco, sin embargo, el fenómeno no se limitó a una pose frente a una cámara. “Ahora, la modalidad de torneo me parece algo positivo, vi que hay diferentes puntos de vista, pero ya sea para para las jóvenes, para gente de cualquier edad, es una forma para mí, de empoderarse, sentirse más con más confianza, con más seguridad en sí mismo, simplemente y demostrarlo con movimientos y con, digamos, con con poses de que te elevan el aura, simplemente”, sostuvo.

En ese sentido, contrapuso la tendencia con otras expresiones juveniles de diferentes épocas. “Hay, por ejemplo, tribus urbanas como los emo, que la moda era como sentirse deprimido, tener como la autoestima baja, Los darks, los emos. En cambio esto, lo veo como una tendencia positiva, en la que lo que se prioriza, que la persona se sienta bien consigo mismo, que que tenga autoestima alta”, manifestó.

De una pose a una forma de construir confianza

El tiktoker también planteó que aquello que comienza como una representación puede funcionar, desde su perspectiva, como un primer paso hacia una transformación personal. Reconoció que el concepto de “tener aura” puede adquirir un significado mucho más amplio que una competencia de movimientos y relacionarse con hábitos, proyectos y objetivos personales.

“Obvio que uno puede profundizar y decir, bueno, si realmente en la vida querés tener más aura, tendrías que empezar por una buena alimentación, ejercicio, buscar superarse en la vida, buscar estudiar, una buena economía. Eso es aura también y algunos pueden decir: eso sería aura realmente, no hacer movimientos ni bailes en la plaza”, señaló Caraloco.

A partir de allí utilizó una comparación para explicar por qué, aun entendiendo esas diferencias, consideró valiosas las batallas. “Lo que pasa que para mí, yo creo que para crear una realidad primero tenés que simularla. Una casa antes de construirla, hacen una maqueta: El arquitecto hace la maqueta, después la construye. Entonces, yo creo que es un buen primer paso, por más que al principio sea como una simulación de sentirse poderoso, de elevar el aura y con el tiempo, eso se va a ir viendo reflejado en la vida misma de cada persona”.

(Caraloco).

Una comunidad que también se construyó en las redes

La llegada de este tipo de expresiones a plazas y encuentros públicos tuvo como antecedente inmediato el crecimiento de comunidades digitales capaces de compartir códigos, bromas y referencias. Caraloco contó que alcanzó una audiencia considerable a partir de sus publicaciones: “En TikTok tengo 420.000 seguidores y en Instagram 30.000”.

Esa exposición le permitió observar también las reacciones que provocó el fenómeno fuera de quienes participan activamente. Según relató, encontró una respuesta mayormente favorable. “Yo lo que veo en lo general es bastante aceptación de la sociedad", afirmó, aunque reconoció la existencia de cuestionamientos de personas que interpretaron esas actividades como una pérdida de tiempo.

“Hay alguna persona que por ahí lo critica, dice, ‘Pero mira esto, que se vayan a laburar’, pero en la mayoría de los casos, veo a la gente, tomándolo de buena manera esto, porque, digamos, es algo sano. A una batalla de aura puede ir gente de cualquier tribu urbana, de cualquier gusto musical, de cualquier rango social”, expresó Caraloco.

La escena que Caraloco eligió para hablar de inclusión

Para explicar esa mirada, el creador de contenidos recordó una situación ocurrida durante una competencia realizada en el Barrio Chino, donde participó como jurado. Según relató, el ganador fue un joven de bajos recursos que se encontraba junto a sus amigos y terminó siendo celebrado por quienes asistieron al encuentro.

“De hecho, en la batalla, la última que estuvimos organizando en el Barrio Chino, que yo estoy como jurado, el primer premio se lo ganó un chico que era de bajos recursos y se lo ganó”, relató.

El premio consistió en un anillo donado para quienes ocuparan los primeros puestos. Sin embargo, Caraloco puso el acento en otra imagen: la celebración colectiva. “Entonces, te das cuenta como eso hasta genera inclusión, porque eran todos los chicos festejándole a este muchacho que parecía estar en situación de calle y en ese momento, salió primero. Entonces, lo veo como algo muy positivo”, sostuvo.

“La vida es para pasarla bien”

Durante el intercambio surgió además una pregunta sobre qué intenta comunicar Caraloco a una audiencia que reconoce sus gestos, palabras y códigos. Su respuesta desplazó la conversación desde el fenómeno puntual de las batallas hacia el sentido que buscó imprimirle a sus propios contenidos.

“Lo que yo estoy tratando siempre de comunicar y transmitir, es que la vida es para pasarla bien, para divertirse, pasar un buen rato. Todo eso sería, en mi punto de vista, elevar el aura”, aseguró. Para el tiktoker, incluso, una intervención humorística en un espacio cotidiano puede modificar el ánimo de quienes lo rodean.

“Hay gente que me dice, ‘CaraLoco, veo tus videos y me sacan una sonrisa cuando tengo un día medio bajón’. Listo, para mí ahí ya está ese trabajo realizado. Genial. Arrancarnos una sonrisa”, resumió. De esa manera, vinculó el concepto de aura con una experiencia menos abstracta: provocar una reacción positiva en otra persona.

FFER y la identidad que encuentran los jóvenes

FFER profundizó esa interpretación al analizar la relación entre el creador y quienes consumen sus videos. Para él, una de las claves estaba en la autenticidad que los seguidores perciben detrás de determinados contenidos, más allá de que las redes permitan mostrar solamente una parte de la vida personal.

“Lo que hace es como cuando vos tenés un artista favorito, que sabés lo que canta, lo hace con amor y siente lo que canta. Cara Loco es lo mismo. Cara Loco hace videos y cuando ves sus videos, te das cuenta que él lo hace con pasión, con cariño, con ganas de de mostrar que yo te puedo alegrar el día, yo puedo sumarte a tu día. ¿Estás teniendo un mal día? Yo te lo voy a alegrar”, expresó FFER.

El creador digital señaló además que detrás de un personaje conocido en internet existe una historia que el público no necesariamente conoce. “Y a lo que iba con que no lo conocemos tanto, es que uno en las redes muestra lo que quiere Y uno, ¿quién sabe qué tuvo que pasar Cara Loco para que esté haciendo Six Seven en la tele, Con anteojos y haciendo jurado de Aura antes de haciendo lo que hace. Yo creo que hace historia en sentido de identidad juvenil”, afirmó.

(FFER).

La primera batalla realizada en Paraná

"El pibe de la FZ" aportó al debate la experiencia registrada en Paraná, donde se realizó una batalla que reunió a jóvenes alrededor de esta tendencia. Desde su perspectiva, esos espacios permitieron algo que trasciende la competencia: encontrarse con otros que comparten un mismo código y atravesar la exposición pública con el respaldo de amigos.

“Es para distenderse, relajarse, conectar. Creo que realmente las batallas de farmear aura, o las batallas de freestyle, o cualquier acumulación de personas así, o por ejemplo nosotros en las redes inclusive, yo tengo mucha gente que me saluda en la calle y se les ve la sonrisa de un chiste que yo hice”, explicó.

También recordó que realizaron un registro audiovisual del encuentro. “Hicimos un documental del evento, porque fue la primera vez que se hizo en Paraná. Y había muchos chicos que estaban nerviosos, que estaban un poquito preocupados, pero que después de presentarse, los amigos los celebraban y había como más unión”, relató El pibe de la FZ.

Competir, mostrarse y encontrar respaldo

Aquella escena de participantes nerviosos antes de ingresar a la ronda y celebrados después de presentarse fue utilizada durante el programa para dimensionar otro aspecto del fenómeno. La exposición, que podía representar inicialmente una dificultad, terminaba convirtiéndose para algunos participantes en una experiencia de reconocimiento colectivo.

(El pibe de la FZ).

“Iba como agarrando seguridad. Es una forma de agarrar seguridad, de conectarte con tus amigos, que te banquen, de competir en cierta forma, de forma sana, realmente. Una forma sana”, sostuvo El pibe de la FZ.

El entrevistado consideró que ese tipo de encuentros abrió un canal para jóvenes que quizá no encontraban espacios similares dentro de estructuras tradicionales. “Una forma de de salir y mostrarse que no lo encontraron en ninguna otra cuestión formal de la sociedad”, reflexionó.

Una práctica nueva con comportamientos antiguos

FFER propuso finalmente ampliar la mirada histórica sobre el fenómeno. En lugar de interpretar las batallas como una rareza nacida exclusivamente de TikTok o de las nuevas generaciones, sostuvo que detrás de ellas, existe un comportamiento humano mucho más antiguo: utilizar la apariencia, los gestos y los símbolos para proyectar identidad ante un grupo.

“Me gustaría agregar que esto no es un problema, esto es algo completamente normal. Esto de la batalla de farmear aura no es algo que se inventó en 2026 ni en 2020. Esto viene de las épocas de quién sabe dónde”, planteó FFER.

“Antes uno mostraba su aura con apariencia, con vestimentas, sacos. Antes nos pintábamos los cuerpos y decíamos que era porque éramos parte de una tribu. Todo eso es también son expresiones de formas de aura. Todo eso es lo mismo. Todo se recicla, y va en torno a la misma idea, y se pone su toque personal”, desarrolló.

Del animé y Messi a las rondas juveniles

En esa construcción del concepto también aparecieron referencias provenientes de la cultura popular contemporánea. Según FFER, la palabra “aura” comenzó a utilizarse para describir esa confianza o presencia especial que podía advertirse en personajes del animé, deportistas, artistas y otras figuras capaces de transmitir seguridad sin necesidad de explicarla.

“¿Por qué ahora es batalla? Porque, el aura viene de otro momento de hace unos años donde el animé, capaz que donde vemos la confianza de Messi, vemos las cosas de anime y decimos, ‘Uf, qué aura.’ Pero en realidad es confianza, Y lo mismo que se representaba antes en las tribus. O que brillo, qué manera de liderar”, expresó.

Para completar su explicación, FFER recurrió a una escena imaginaria y buscó demostrar que, aunque cambien la vestimenta, los escenarios y las palabras, la intención de proyectar presencia permanece. “Si usted hubiera vivido hace 50 años, obviamente, estaría con un tapado, pelo rubio dorado, con su cadenita de perlas y entraría así: farmeando aura. Es exactamente lo mismo que hacemos los jóvenes hoy en día. Pero en una ronda, como en el freestyle, es algo que vamos adaptando, vamos sacando cosas de todas las cosas y se van creando cosas nuevas”.

De las pantallas al encuentro con otros

La conversación en “Debate” mostró así que las batallas de farmear aura podían ser observadas desde dimensiones diferentes. Para quienes participaron del programa, detrás de una tendencia que a primera vista puede parecer limitada al humor de internet existieron mecanismos de identificación, pertenencia, exposición y búsqueda de reconocimiento.

Los testimonios también permitieron advertir una paradoja propia de estas nuevas comunidades: una práctica alimentada por las redes terminó funcionando como motivo para abandonar momentáneamente la pantalla y encontrarse físicamente con otros. La ronda, los amigos que acompañaron, los nervios antes de competir y los festejos posteriores pasaron a formar parte de una experiencia compartida.

Entre poses, referencias al animé, códigos de TikTok, humor y competencias, los protagonistas defendieron una misma idea desde perspectivas diferentes: “farmear aura” fue, para ellos, una manera contemporánea de expresar algo que atravesó distintas generaciones. Cambiaron las palabras y los escenarios; esta vez, fueron los jóvenes quienes construyeron su propio lenguaje para hablar de confianza, identidad y del deseo de ser vistos por los demás.