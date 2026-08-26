Celebraron el Día del Cadete de Policía y destacaron la vocación de servicio

REDACCIÓN ELONCE
El Día del Cadete de la Policía de Entre Ríos se conmemoró con un acto frente a la Jefatura Central en Paraná. Jorge Gajardo explicó a Elonce cómo se forman los futuros oficiales y remarcó la importancia de la empatía, la responsabilidad y la honestidad.
El Día del Cadete de la Policía de Entre Ríos se conmemoró este miércoles 26 de agosto con un acto organizado frente al edificio de la Jefatura Central, sobre calle Córdoba, en Paraná. La ceremonia fue prevista para las 18 y reunió a autoridades, integrantes de la fuerza y estudiantes de la Escuela Superior de Oficiales.
El director general de Institutos Policiales, comisario general licenciado Jorge Gajardo, destacó ante Elonce el significado de la fecha para quienes atravesaron la formación policial. “Hoy es un día muy especial y muy emotivo para todos los policías de la provincia de Entre Ríos, especialmente para los cadetes por ser su día y para nosotros, que también fuimos cadetes y tenemos en la memoria ese paso”, expresó.
La actividad fue dispuesta por la Jefatura de Policía y requirió una interrupción momentánea del tránsito en el sector. Según informó Gajardo, el corte se extendería sobre calle Córdoba, desde Alameda de la Federación —sin afectar esa arteria— hasta Laprida, durante el comienzo y parte del desarrollo de la ceremonia.
La formación de los futuros oficiales
Al referirse al rol de quienes ingresaron a la institución, el funcionario explicó que ser cadete representó el primer paso para las personas interesadas en convertirse en oficiales. “Es una opción voluntaria de todos los hombres y mujeres que quieren ser futuros oficiales de la Policía de la provincia de Entre Ríos”, indicó.
La formación se desarrolla en Paraná, tiene una duración de tres años y cuenta con un régimen de internado. Gajardo señaló que la carrera se encuentra homologada por el Consejo General de Educación y busca preparar profesionales para desempeñarse en el ámbito de la seguridad pública y ciudadana.
“Se requiere mucha vocación de servicio, mucho sacrificio y mucho esfuerzo. Los jóvenes estudiantes que tenemos como futuros oficiales de Policía están en un proceso de aprendizaje para ser verdaderos profesionales de la seguridad pública y ciudadana, al servicio de la gente”, afirmó.
Empatía, honestidad y responsabilidad
El director general de Institutos Policiales también remarcó que la formación técnica debía estar acompañada por valores vinculados con el trato hacia la comunidad. En ese sentido, consideró que la empatía constituye una condición fundamental para quienes eligen incorporarse a la fuerza.
“Para ser un oficial de Policía o un agente, suboficial, para vestir un uniforme y cuidar a la gente, se necesita muchísima empatía. Es un hombre o una mujer que viste un uniforme y está al servicio de la gente”, sostuvo.
Asimismo, añadió: “Aparte de esa empatía, se requiere no solo vocación, sino ponerse en el lugar del otro y ser un verdadero profesional, honesto, dedicado y responsable”.
El origen de la conmemoración
Gajardo recordó que la celebración estuvo precedida por el homenaje realizado el 25 de agosto a los integrantes de la Policía entrerriana que murieron en cumplimiento del deber. “Nos llamamos a silencio, ya que conmemoramos el Día de los Caídos en Cumplimiento del Deber, hombres y mujeres de la Policía de la provincia que ofrendaron su vida por el servicio”, manifestó.
El Día del Cadete quedó vinculado con el fallecimiento de Silvio Hernán Ábalos, estudiante de primer año que murió en 1991 mientras cumplía funciones en la Escuela de Oficiales. Por ese motivo, la jornada reunió el reconocimiento a los actuales estudiantes con el recuerdo del joven integrante de la institución.
Finalmente, Gajardo dirigió un mensaje a quienes se encontraban en formación: “Les deseo que pasen una excelente jornada, ya que estamos celebrando su día, bien merecido. Que se preparen porque son los futuros conductores de la institución policial y también tienen que formarse para tener una mejor Policía al servicio de la gente”.