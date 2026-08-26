Definieron a Paraná como “una extraña mezcla de historia, arte, arquitectura y paisaje”

Paraná celebra 200 años como ciudad este miércoles 26 de agosto, una fecha que remite a 1826 y que constituye un hito central en la historia de la capital entrerriana. Desde la Plaza 1º de Mayo, el arquitecto Fernando Ponce repasó en diálogo con Elonce los acontecimientos que dieron forma a la ciudad y destacó el valor de su patrimonio histórico, arquitectónico y cultural.

A diferencia de otras ciudades, Paraná no tuvo un acto fundacional preciso. Según explicó Ponce, su origen estuvo relacionado con pobladores provenientes de Santa Fe que cruzaron el río y comenzaron a instalarse en la zona de Bajada Grande, entonces conocida como Baxada del Paraná. Con el paso del tiempo, aquel asentamiento fue adquiriendo relevancia hasta obtener reconocimiento institucional.

De villa a ciudad: los hitos que marcaron a Paraná

Ponce señaló que una de las primeras fechas fundamentales fue el 25 de junio de 1813. “La Asamblea del Año XIII dictamina que esa población que se había formado se iba a convertir en villa”, recordó. A partir de entonces transcurrieron otros 13 años hasta alcanzar la categoría que se conmemora este miércoles.

El 26 de agosto de 1826, Paraná fue elevada al rango de ciudad. De acuerdo con el especialista, aquella decisión se produjo por iniciativa del entonces gobernador Vicente Zapata y del diputado Justo José de Urquiza. “Es decir, la ciudad de Paraná hoy, 26 de agosto, está cumpliendo 200 años de vida”, resumió.

La conmemoración encontró en la Plaza 1º de Mayo uno de sus escenarios más representativos. El espacio acompañó buena parte de las transformaciones de la ciudad y, con diferentes denominaciones a lo largo del tiempo, se convirtió en uno de los principales puntos de referencia para generaciones de paranaenses.

Paraná conmemora sus 200 años como ciudad (foto Elonce)

Plaza 1º de Mayo y los edificios que cuentan la historia

“Estamos en el centro neurálgico de la ciudad, donde pasa el diario vivir de todos los días”, describió Ponce. Según recordó, la actual Plaza 1º de Mayo fue denominada en distintos períodos como plaza Principal, plaza del Progreso y plaza Mayor, además de haber atravesado momentos en los que no tuvo una denominación específica.

Alrededor de ese espacio se concentraron algunos de los edificios de mayor valor histórico e institucional. Ponce mencionó la Catedral Metropolitana, el Palacio Municipal, la Escuela Normal, el actual Colegio Nuestra Señora del Huerto -vinculado al período de la Confederación Argentina-, el Club Social y el edificio del ex Plaza Hotel.

“Es un conjunto de edificios que comienzan a identificarnos como ciudad”, expresó. A ese circuito sumó otros sectores históricos, como el entorno de plaza San Miguel, y el Centro Cívico, donde se concentraron instituciones vinculadas al poder público, entre ellas Casa de Gobierno, el Consejo General de Educación y Tribunales.

Definieron a Paraná como “una extraña mezcla de historia, arte, arquitectura y paisaje”

“Una extraña mezcla de historia, arte, arquitectura y paisaje”

El arquitecto destacó que entre esos puntos se distribuyó un patrimonio compuesto por instituciones educativas, bibliotecas, museos, archivos y viviendas particulares que fueron acompañando las diferentes etapas de crecimiento urbano.

“Siempre lo planteo: esta ciudad de Paraná es una extraña mezcla de historia, arte, arquitectura y paisaje”, afirmó Ponce. Para el especialista, ese conjunto constituye parte de la identidad que la ciudad construyó durante sus dos siglos.

En ese sentido, consideró que el aniversario también representaba una oportunidad para reflexionar sobre el pasado y proyectar el futuro. “Eso es lo que hoy estamos festejando: llegar a tener 200 años de una ciudad que tenemos que sentirnos orgullosos de lo que somos, de lo que fuimos y de lo que seremos capaces de construir hacia el futuro”, manifestó a Elonce.

La mirada sobre la Paraná actual

Consultado sobre cómo observaba actualmente a la capital entrerriana, Ponce aclaró que recorría principalmente el área céntrica y que no tenía el mismo conocimiento sobre la periferia. Desde esa perspectiva, destacó diferentes características que encontraba en el espacio urbano.

“La veo ordenada, limpia, con seguridad, embellecida. Es una ciudad muy bella desde el punto de vista estético. Tendrá sus problemas cotidianos, como los tiene toda ciudad”, sostuvo.

Finalmente, el arquitecto invitó a valorar el patrimonio material e inmaterial construido a lo largo de estos 200 años. “Hoy nos debemos sentir orgullosos, con este día maravilloso que nos tocó, de la ciudad que tenemos, de su arte, de sus hombres, de sus mujeres, de sus anécdotas, de sus calles, de sus escuelas, de sus bibliotecas, de lo que somos como paranaenses”, concluyó.