River recibe a Independiente Santa Fe por un lugar en los cuartos: hora, TV y formaciones

River recibirá este miércoles a Independiente Santa Fe por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El partido se disputará desde las 21:30 en el estadio Monumental, con arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich.

La serie se encuentra igualada después del 0-0 registrado durante el encuentro de ida en el estadio El Campín de Bogotá. El Millonario necesita ganar por cualquier diferencia para avanzar directamente a la próxima instancia.

Si el partido termina empatado durante los 90 minutos, la clasificación se definirá mediante tiros desde el punto penal. El ganador del cruce deberá enfrentar a Vasco da Gama en los cuartos de final, según confirmó la Conmebol.

Cómo llega River al partido decisivo

El conjunto dirigido por Eduardo Coudet atraviesa un presente irregular y buscará cambiar su imagen ante sus hinchas. En el Torneo Clausura viene de igualar 2-2 con Vélez en el Monumental.

River consiguió solamente una victoria durante las primeras seis fechas del campeonato local: fue por 2-0 ante Argentinos Juniors. Con cuatro puntos, se encuentra en la parte baja de la Zona B.

En Bogotá, el equipo tuvo dificultades para generar peligro y no logró imponerse ante Independiente Santa Fe. Sin embargo, el empate le permitió mantener abierta la serie y definir la clasificación como local.

Los cambios que prepara Eduardo Coudet

El entrenador recuperó a Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Sebastián Driussi, quienes dejaron atrás sus respectivas lesiones y se perfilan para regresar a la formación titular.

Montiel ocuparía el lateral derecho, mientras que Acuña regresaría al sector izquierdo. Sus presencias permitirán que Lucas Martínez Quarta vuelva a desempeñarse como marcador central junto con Nicolás Otamendi.

En el ataque, Driussi reemplazaría a Lucas Beltrán. Giovanni González, Francisco Ortega y el propio Beltrán no podrán disputar el encuentro porque no fueron incorporados a la lista de buena fe de River para la Copa Sudamericana.

Horario, TV y formaciones probables

El partido entre River e Independiente Santa Fe comenzará a las 21:30 en el estadio Monumental. La transmisión será de DSports y también estará disponible mediante la plataforma DGO.

La probable formación de River sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Joaquín Freitas, Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Independiente Santa Fe formaría con Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Kevin Balanta, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Jáder Obrian, Nahuel Bustos, Alexis Zapata; y Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.