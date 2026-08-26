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Deportes Copa Sudamericana

River recibe a Independiente Santa Fe por un lugar en los cuartos: hora, TV y formaciones

El Millonario buscará este miércoles la clasificación después del empate sin goles registrado en Bogotá. El encuentro comenzará a las 21:30 en el Monumental y, si vuelven a igualar, la serie se resolverá mediante penales.

26 de Agosto de 2026
River juega ante Independiente Santa Fe.
River juega ante Independiente Santa Fe.

El Millonario buscará este miércoles la clasificación después del empate sin goles registrado en Bogotá. El encuentro comenzará a las 21:30 en el Monumental y, si vuelven a igualar, la serie se resolverá mediante penales.

River recibirá este miércoles a Independiente Santa Fe por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El partido se disputará desde las 21:30 en el estadio Monumental, con arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich.

 

La serie se encuentra igualada después del 0-0 registrado durante el encuentro de ida en el estadio El Campín de Bogotá. El Millonario necesita ganar por cualquier diferencia para avanzar directamente a la próxima instancia.

 

 

Si el partido termina empatado durante los 90 minutos, la clasificación se definirá mediante tiros desde el punto penal. El ganador del cruce deberá enfrentar a Vasco da Gama en los cuartos de final, según confirmó la Conmebol.

 

Cómo llega River al partido decisivo

 

El conjunto dirigido por Eduardo Coudet atraviesa un presente irregular y buscará cambiar su imagen ante sus hinchas. En el Torneo Clausura viene de igualar 2-2 con Vélez en el Monumental.

 

River consiguió solamente una victoria durante las primeras seis fechas del campeonato local: fue por 2-0 ante Argentinos Juniors. Con cuatro puntos, se encuentra en la parte baja de la Zona B.

 

 

En Bogotá, el equipo tuvo dificultades para generar peligro y no logró imponerse ante Independiente Santa Fe. Sin embargo, el empate le permitió mantener abierta la serie y definir la clasificación como local.

 

Los cambios que prepara Eduardo Coudet

 

El entrenador recuperó a Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Sebastián Driussi, quienes dejaron atrás sus respectivas lesiones y se perfilan para regresar a la formación titular.

 

Montiel ocuparía el lateral derecho, mientras que Acuña regresaría al sector izquierdo. Sus presencias permitirán que Lucas Martínez Quarta vuelva a desempeñarse como marcador central junto con Nicolás Otamendi.

 

 

En el ataque, Driussi reemplazaría a Lucas Beltrán. Giovanni González, Francisco Ortega y el propio Beltrán no podrán disputar el encuentro porque no fueron incorporados a la lista de buena fe de River para la Copa Sudamericana.

 

Horario, TV y formaciones probables

 

El partido entre River e Independiente Santa Fe comenzará a las 21:30 en el estadio Monumental. La transmisión será de DSports y también estará disponible mediante la plataforma DGO.

 

 

La probable formación de River sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Joaquín Freitas, Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

 

Independiente Santa Fe formaría con Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Kevin Balanta, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Jáder Obrian, Nahuel Bustos, Alexis Zapata; y Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

Temas:

River Copa Sudamericana Independiente Santa Fe
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