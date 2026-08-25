Boca tiene en carpeta a Nehuén Pérez como alternativa para reforzar la defensa

Boca tiene en carpeta a Nehuén Pérez ante las dificultades para avanzar por Francisco Álvarez. El defensor del Porto, con experiencia europea y pasado en la Selección Argentina, aparece como una opción para cubrir las bajas que sufrió el equipo.
Boca tiene en carpeta a Nehuén Pérez como una de las alternativas para reforzar la defensa durante el mercado de pases. El marcador central del Porto apareció en el radar del Xeneize ante las dificultades que presenta una eventual negociación por Francisco Álvarez, futbolista de Argentinos Juniors que figura como la prioridad del entrenador Rodolfo Arruabarrena.
Pérez, de 25 años, perdió protagonismo en el conjunto portugués después de atravesar una lesión y desde Boca no descartan realizar un sondeo para conocer las condiciones de una eventual operación que permita su regreso al fútbol argentino. Durante las primeras tres fechas de la Primeira Liga sumó minutos en todos los encuentros, aunque solamente fue titular en uno.
La posibilidad de avanzar por el exdefensor de Argentinos Juniors se encuentra, por el momento, detrás de la búsqueda de Álvarez. El actual jugador del Bicho es el nombre que más seduce al cuerpo técnico para fortalecer una zona del equipo que quedó condicionada por distintas lesiones.
Francisco Álvarez sigue siendo la prioridad
La principal dificultad para concretar la llegada de Álvarez pasa por las condiciones económicas. El defensor tiene una cláusula de salida cercana a los siete millones de dólares y Boca analiza si presenta una propuesta que permita iniciar formalmente las negociaciones con Argentinos Juniors.
Por el momento no existieron contactos directos entre el Xeneize y el futbolista. El propio Álvarez se refirió a las versiones luego del empate frente a Lanús: “Me mandan todo el tiempo las noticias, pero la verdad es que conmigo no se han comunicado, no estoy enterado de nada. Dicen que hubo ofertas, pero no hubo nada. Estoy acá, disfrutando de este club y tratando de hacer lo mejor para Argentinos. Es un orgullo que suene mi nombre en ese club”.
Mientras se analiza la viabilidad de esa operación, la dirigencia mantiene abiertas otras posibilidades. En ese contexto surgió con fuerza el nombre de Nehuén Pérez, un futbolista con experiencia internacional y características que podrían responder al pedido de Arruabarrena de incorporar un jugador capaz de aportar “el salto de calidad” al plantel.
La trayectoria de Nehuén Pérez
Pérez surgió futbolísticamente de Argentinos Juniors y posteriormente desarrolló buena parte de su carrera en Europa. Entre otros clubes, tuvo pasos por Atlético de Madrid y Udinese antes de incorporarse al Porto. A esa trayectoria se agregó su experiencia con la Selección Argentina, señaló TyC Sports.
Su conocimiento del fútbol argentino y el recorrido acumulado en Europa aparecen como dos aspectos valorados en Boca. Además, una eventual negociación mediante un préstamo podría convertirse en una alternativa si finalmente no prospera la búsqueda de Álvarez.
La necesidad de incorporar un marcador central aumentó durante las últimas semanas debido a las bajas que sufrió Arruabarrena. Ayrton Costa, Lautaro Di Lollo y Marco Pellegrino padecieron distintas lesiones y redujeron considerablemente las opciones disponibles para conformar la última línea.