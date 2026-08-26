Se presentó la Tramitación Digital Inteligente (TDI) en el ámbito de la Municipalidad de Paraná

La intendenta Rosario Romero brindó detalles de la implementación del sistema que digitaliza los más de 200 trámites que la ciudadanía puede gestionar ante el Municipio. Desde el 9 de septiembre, no se recibirán trámites en papel y solo se podrán gestionar a través de Mi Paraná.
La Municipalidad de Paraná avanza en un proceso sostenido de modernización del Estado con el objetivo de poner la innovación y la tecnología al servicio de los vecinos para construir una administración más simple, inteligente y eficiente.
Este martes, la intendenta Rosario Romero encabezó la presentación del sistema que comenzará a implementarse en septiembre. El acto tuvo lugar en el Salón Mariano Moreno del Concejo Deliberante con la presencia de secretarios, concejales y funcionarios municipales.
“En el sentido común, cuando se habla de burocracia, se refiere a algo que demora y enlentece todos los trámites. Nosotros queremos cambiar esa mirada, por eso reformamos el Estado municipal desde adentro con el TDI como Estado Facilitador. TDI viene a incorporar tecnología, firma digital, expediente digital, trazabilidad, auditoría. De esta manera, la ciudadanía va a tener mayor transparencia, objetividad, igualdad ante la ley, que es lo que buscamos siempre cuando pensamos en la burocracia. Esto implica mayor garantía de los derechos del ciudadano al hacer los trámites en la Municipalidad”, señaló el jefe de Gabinete, Santiago Halle.
“La implementación de TDI es el resultado de una transformación de varios años, que viene desde la gestión anterior. Es un proceso serio, responsable de la manera en la que se concibe la administración pública. También, es de destacar que es un sistema elaborado íntegramente por mano de obra 100% municipal, un equipo de desarrolladores de distintas áreas. La plataforma está hecha a la medida del Municipio de Paraná, a la medida de los ciudadanos paranaenses”, acotó Halle.
En este sentido, desde los primeros días del mes de septiembre la Municipalidad de Paraná dejará de recibir trámites en papel. Todos estos se iniciarán de manera digital a través de Mi Paraná. Ante situaciones donde la persona no cuente con los conocimientos para el manejo de la tecnología, la Mesa Única de Entrada del Municipio va a recepcionar el papel y lo digitalizará para cargarlo en el sistema.
“Eso implica que todo trámite que el vecino quiere iniciar, lo podrá hacer desde su domicilio, desde su celular. No tendrá que ir a ninguna dependencia municipal a traer papeles. Son más de 200 trámites que se digitalizan en su totalidad y que involucran a todas las áreas del Ejecutivo municipal”, remarcó el coordinador de Innovación Pública y Transformación Digital, Emanuel Orzuza.
Además, TDI continúa con el proceso progresivo de despapelización y sustentabilidad, reduciendo el uso de expedientes físicos y promoviendo procedimientos más eficientes, con menor necesidad de traslados, archivos y costos operativos, además de generar un impacto ambiental positivo.