Video: a punta de cuchillo asaltaron una pañalera en Paraná y se llevaron $350.000

En la tarde de este martes se registró un asalto a una pañalera de Paraná, el cual quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio. Dos sujetos ingresaron al local ubicado sobre avenida Ramírez, antes de llegar a Dupuy, amenazaron al propietario con un cuchillo y se apoderaron de aproximadamente 350.000 pesos.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:40. De acuerdo con la información recabada, uno de los asaltantes entró al establecimiento con el rostro parcialmente cubierto y una gorra, mientras que el segundo habría sido menor de edad y actuó a cara descubierta.

Las cámaras de seguridad captaron la secuencia y mostraron la rapidez con la que actuaron. Mientras uno de los involucrados redujo y amenazó al comerciante con un arma blanca, su cómplice se dirigió directamente hacia el sector de la caja para tomar el dinero.

El dueño fue amenazado con un cuchillo

Pese a la violencia del episodio, el propietario de la pañalera no sufrió lesiones. Los delincuentes consiguieron hacerse con una suma estimada en 350.000 pesos antes de abandonar rápidamente el lugar.

Sin embargo, los registros fílmicos indicarían que los dos asaltantes que ingresaron al negocio no habrían actuado solos. En el exterior del comercio se habría detectado la presencia de otras dos personas que presuntamente cumplían la función de vigilancia mientras se desarrollaba el robo.

De acuerdo con la información obtenida a partir de las imágenes, se trataría de una mujer y otro menor de edad. Además, las cámaras permitieron observar que al menos dos de los involucrados se movilizaban en bicicletas, indica Reporte 100.7.