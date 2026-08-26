Dos trabajadores rurales fueron encontrados calcinados en una estancia de Santa Fe

Los cuerpos calcinados de dos trabajadores rurales fueron encontrados en la estancia Los Horcones, ubicada en la zona de Aguará Grande, departamento San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe. La Justicia investiga las circunstancias en las que murieron.

El hallazgo se produjo durante la tarde del domingo, cuando efectivos policiales ingresaron al establecimiento y encontraron una casilla de chapa completamente destruida por un incendio. Entre los restos de la estructura localizaron fragmentos que corresponderían a una de las víctimas.

A pocos metros de la casilla había una fogata y, en ese sector, fue encontrado el segundo cuerpo calcinado. Los hombres realizaban trabajos temporarios de colocación y reparación de alambrados y serían oriundos de la provincia de Chaco.

Quiénes serían los trabajadores encontrados en Santa Fe

El encargado de la estancia identificó preliminarmente a las víctimas como Carlos Maidana y otro trabajador de apellido Rostan. Hasta el momento, las autoridades no difundieron información adicional sobre la identidad completa del segundo hombre.

En el lugar también fue encontrada una camioneta incendiada, identificada con el dominio XJF 872. Cerca del vehículo había herramientas relacionadas con las tareas rurales que los trabajadores desarrollaban dentro del establecimiento.

Los investigadores realizaron un relevamiento integral para reconstruir los movimientos de las víctimas antes de sus muertes. También buscaron elementos que permitan determinar cómo comenzaron los incendios y si ambos focos fueron provocados de manera intencional.

Las evidencias encontradas en la estancia

Durante las pericias, los especialistas detectaron sobre la camioneta manchas que, en una primera observación, serían compatibles con sangre. Asimismo, localizaron una marca que podría corresponder al arrastre de material hemático.

Los rastros fueron fotografiados y se tomaron muestras mediante hisopados para establecer científicamente su naturaleza. Los resultados serán incorporados a la investigación junto con los informes de las autopsias y los peritajes efectuados sobre los elementos encontrados.

En la escena trabajaron integrantes de la División Científico Forense Región 5 de la Policía de Investigaciones, efectivos policiales y personal de Bomberos Zapadores. Las actuaciones quedaron bajo la conducción de la fiscal Hemilce Fissore, de la Unidad Fiscal de San Cristóbal.

Investigan un posible crimen seguido de suicidio

La causa fue caratulada provisoriamente como “presunto homicidio seguido de suicidio”. Se trata de una hipótesis inicial que deberá ser corroborada mediante los estudios forenses, los análisis de laboratorio y la reconstrucción de lo ocurrido.

Por el momento, la investigación procura determinar si uno de los trabajadores atacó al otro y posteriormente se quitó la vida. También se analiza qué relación tienen los incendios de la casilla y la camioneta con las muertes.

La Fiscalía aclaró que no fue descartada la participación de una tercera persona. Las pericias sobre los cuerpos, las manchas encontradas y los elementos secuestrados serán determinantes para esclarecer el episodio ocurrido en el establecimiento rural de Santa Fe.