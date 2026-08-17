Horror en San Nicolás: mató a su pareja, enterró el cuerpo en el patio y confesó el crimen

Una mujer mató a su pareja y enterró el cuerpo en el patio de su vivienda. La víctima tenía 60 años y era buscada desde comienzos de agosto. La acusada confesó ante la Policía y quedó detenida por homicidio.
Una mujer mató a su pareja y enterró el cuerpo en el patio de su vivienda, en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. La víctima fue identificada como José Manuel Andino, de 60 años, quien permanecía desaparecido desde hacía varios días. Su pareja, Virginia Marlene Alviso, de 30 años, confesó ante efectivos policiales haberlo golpeado en la cabeza y posteriormente ocultado el cadáver.
El caso comenzó a investigarse el 4 de agosto, cuando Santiago Andino, hijo de la víctima, se presentó en la Comisaría Primera de San Nicolás y denunció que desde hacía varios días no tenía noticias de su padre. A partir de ese momento, los investigadores iniciaron distintas averiguaciones para reconstruir sus últimos movimientos.
Las pesquisas condujeron hasta Alviso, debido a que Andino habría mantenido una discusión con ella antes de desaparecer y, según la información policial incorporada al expediente, había sido la última persona que lo vio con vida.
La confesión que cambió el rumbo de la búsqueda
Ante los elementos reunidos, intervino la UFI Nº12 del Departamento Judicial de San Nicolás, a cargo de la fiscal María Belén Baños. Personal del Grupo Táctico de Operaciones (GTO) de la Comisaría Primera se dirigió al domicilio de la mujer, ubicado sobre Necochea al 700, en el barrio Irigoyen.
Durante el procedimiento, el caso tuvo un giro decisivo. Según la investigación, Alviso admitió ante los policías que había mantenido una confrontación con Andino y que durante el episodio lo golpeó en la cabeza, provocándole la muerte.
La mujer también reconoció que posteriormente había enterrado el cadáver en el fondo de la propiedad. A partir de esa manifestación, los investigadores concentraron la búsqueda en el patio trasero de la vivienda.
Encontraron el cuerpo enterrado en el patio
Personal de Policía Científica inspeccionó el lugar señalado y detectó un sector en el que la tierra se encontraba removida. Los efectivos comenzaron a excavar y finalmente encontraron el cuerpo sin vida de José Manuel Andino.
Tras el macabro hallazgo, la fiscal Baños dispuso la aprehensión de Virginia Marlene Alviso por el delito de homicidio y ordenó su posterior traslado para continuar con las actuaciones judiciales correspondientes.
Durante la inspección de la propiedad también se habría encontrado un elemento que resultaría clave para la investigación. Según informó el diario local El Norte, los investigadores secuestraron una maza que presentaba manchas de sangre, la cual fue incorporada como evidencia y deberá ser sometida a los peritajes correspondientes.
Qué reveló la autopsia
Los primeros resultados de la autopsia practicada al cuerpo aportaron elementos para reconstruir la mecánica de la muerte. De acuerdo con la información difundida por el medio nicoleño, Andino presentaba múltiples golpes, una hemorragia cerebral y una fractura de cráneo.
Las lesiones detectadas serían compatibles con el elemento contundente encontrado en la vivienda, aunque serán las pericias incorporadas al expediente las que deberán determinar científicamente si la maza secuestrada fue utilizada durante el ataque.
Por otra parte, Alviso sostuvo que había atacado a su pareja para defenderse. Esa versión quedó bajo investigación y será uno de los puntos que deberá analizar la Justicia para establecer qué ocurrió durante la confrontación y cuáles fueron las circunstancias previas a la muerte de Andino.
La mujer quedó detenida por homicidio
La acusada permaneció a disposición de la Justicia y se esperaba que fuera indagada este martes. En esa instancia podrá brindar su versión de los hechos ante la fiscalía y ampliar los argumentos vinculados con la presunta situación de defensa que habría planteado, publicó Infobae.
Los investigadores también buscarán determinar cuándo ocurrió exactamente el homicidio, reconstruir las horas previas al crimen y establecer cómo se produjo el posterior ocultamiento del cuerpo en el patio de la propiedad.
En paralelo, los cuatro hijos menores de la mujer quedaron bajo resguardo del personal de Promoción y Protección de los Derechos del Niño. La causa continuó bajo la órbita de la UFI Nº12, mientras avanzaban los peritajes sobre los elementos secuestrados y el análisis de las circunstancias que rodearon el crimen.