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De periodista a director: Nelson Castro desea conducir la Sinfónica de Entre Ríos

El periodista, médico y músico habló sobre su creciente vínculo con la dirección orquestal y manifestó su interés por ponerse al frente de la formación entrerriana. Por el momento, se trata de un deseo y no existe una presentación anunciada oficialmente.

7 de Octubre de 2026
Nelson Castro quiere dirigir la Sinfónica de Entre Ríos.
Nelson Castro quiere dirigir la Sinfónica de Entre Ríos.

El periodista, médico y músico habló sobre su creciente vínculo con la dirección orquestal y manifestó su interés por ponerse al frente de la formación entrerriana. Por el momento, se trata de un deseo y no existe una presentación anunciada oficialmente.

Nelson Castro y la Sinfónica de Entre Ríos podrían compartir escenario en el futuro, según el deseo manifestado por el periodista, médico neurólogo, escritor y músico durante una entrevista con Daniel Van Der Beken en el programa Parte Diario de Radio 2820. Allí habló sobre su vínculo con la música y su faceta como director de orquesta.

 

Reconocido principalmente por su extensa trayectoria periodística, Castro desarrolla durante los últimos años una actividad cada vez más vinculada con la dirección orquestal. Su relación con la música comenzó desde muy joven y esa vocación se transformó con el tiempo en una práctica que actualmente combina con su trabajo en los medios de comunicación.

 

 

En ese contexto, durante la conversación surgió la posibilidad de ponerse al frente de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos. Castro manifestó su interés por concretar esa experiencia y valoró el atractivo que tendría para él trabajar con una formación de la relevancia cultural de la orquesta entrerriana.

 

La experiencia de Nelson Castro como director

 

Su expresión de deseo se produce mientras Castro continúa sumando experiencias en la dirección orquestal. Durante los últimos meses estuvo al frente de distintas agrupaciones, entre ellas la Orquesta Sinfónica Juvenil Alberto Ginastera de Chascomús.

 

 

Además, recientemente compartió la dirección de la Orquesta Sinfónica del Neuquén junto al maestro Andrés Tolcachir, como parte de un recorrido artístico que desarrolla paralelamente a su actividad profesional en el periodismo.

 

Por el momento, la posibilidad de que Nelson Castro dirija la Sinfónica de Entre Ríos quedó planteada como un deseo expresado durante la entrevista y no como una designación, invitación o presentación confirmada oficialmente.

 

 

Una de las principales orquestas de Entre Ríos

 

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos constituye una de las principales formaciones musicales de la provincia y mantiene una programación regular de conciertos bajo la dirección del maestro Luis Gorelik. Durante 2026 continuó desarrollando presentaciones en distintos espacios culturales entrerrianos.

 

De concretarse una futura participación, significaría una nueva experiencia para Castro dentro de la dirección orquestal, actividad que se convirtió en una de sus grandes pasiones por fuera del periodismo.

 

Temas:

Sinfónica de Entre Ríos nelson castro Entre Ríos periodista
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