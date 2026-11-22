La Selección Argentina de Fútbol Talla Baja debutó con una goleada por 5 a 0 ante Jordania en el Mundial de Marruecos 2026, que se disputa en la ciudad de Rabat. El equipo nacional comenzó su participación con una contundente victoria y cuenta entre sus integrantes con el paranaense Ángel Ielpo, quien forma parte del plantel que representa al país en la competencia internacional.

El conjunto argentino consiguió sus primeros puntos en un grupo que comparte con Jordania, Irak y Brasil. El certamen reúne a selecciones de diferentes países y se desarrolla bajo la organización de la Federación Internacional de Fútbol Talla Baja (FIFTB).

Tras el triunfo, desde la delegación argentina compartieron un mensaje de agradecimiento a quienes acompañaron el proceso de preparación y colaboraron para concretar la participación mundialista.

"Detrás de este primer triunfo hay mucho esfuerzo, sacrificio y personas que hicieron posible que hoy estemos aquí", expresaron a través de las redes sociales.

El paranaense Ángel Ielpo integra la Selección Argentina

La presencia de Ángel Ielpo representa la participación entrerriana en el seleccionado nacional que disputa el Mundial de Fútbol Talla Baja en Marruecos.

El equipo argentino llegó a la competencia con el objetivo de avanzar a las instancias decisivas. El debut ante Jordania dejó un resultado favorable para sus aspiraciones de clasificación.

Desde la delegación también destacaron el acompañamiento recibido durante la preparación. "Gracias de corazón a quienes colaboraron, nos alentaron, nos siguen y nunca dejaron de creer en nosotros. Esta alegría también es de ustedes", manifestaron.

Cómo sigue Argentina en el Mundial de Marruecos

La Selección Argentina integra una zona junto a Jordania, Irak y Brasil. Según el formato establecido, los dos primeros equipos de cada uno de los cuatro grupos avanzarán a los cuartos de final.

Después de la victoria por 5 a 0, el seleccionado deberá afrontar sus próximos compromisos ante Irak y Brasil para definir su clasificación a la siguiente instancia.

Finalmente, la delegación agradeció a Marruecos por la recepción y la organización del certamen junto a la FIFTB. "Esto recién comienza. Seguimos soñando, unidos por nuestra bandera y demostrando que los sueños no tienen altura", expresaron los integrantes del equipo argentino.