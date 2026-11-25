Los cuartos de final del Clausura 2026 todavía no tienen su programación definitiva. Tras la victoria de Boca Juniors ante Independiente Rivadavia por 2 a 0 en la Bombonera, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció los días y horarios de la próxima instancia, pero eliminó la publicación minutos después.

La principal modificación estaría vinculada al encuentro entre el Xeneize y Gimnasia y Esgrima de La Plata. Inicialmente, el compromiso había sido programado para el domingo 29 de noviembre a las 22, aunque podría adelantarse a las 20.30.

Durante la jornada del miércoles, representantes de la AFA, la Liga Profesional y las autoridades de Seguridad mantuvieron comunicaciones para establecer el cronograma de los cuatro partidos eliminatorios.

Posibles días y horarios de los cuartos de final del Clausura 2026

Sábado 28 de noviembre

20.00: Vélez vs. Independiente, en el estadio José Amalfitani.

22.00: Instituto vs. River, en el estadio Monumental Presidente Perón.

Domingo 29 de noviembre

17.30: Rosario Central vs. Barracas Central, en el Gigante de Arroyito.

20.30: Boca vs. Gimnasia de La Plata, en la Bombonera.

La programación estuvo condicionada por otros dos compromisos internacionales que tendrán lugar durante el fin de semana.

El sábado, desde las 17, Estudiantes de La Plata enfrentará a Palmeiras en Uruguay por la final de la Copa Libertadores. En tanto, el domingo, a las 20.15, la Selección Argentina de fútbol femenino disputará un amistoso ante Alemania.

La intención inicial de los organizadores era evitar la superposición de estos encuentros con los partidos correspondientes al campeonato local.

Los árbitros de los cuartos de final del Clausura

Más allá de la incertidumbre respecto de los horarios, quedaron definidas las designaciones de los árbitros principales para los cuatro compromisos.

Facundo Tello dirigirá el encuentro entre Vélez e Independiente, mientras que Nazareno Arasa estará a cargo del duelo entre Instituto y River.

Por su parte, Pablo Dóvalo impartirá justicia en el partido entre Rosario Central y Barracas Central, mientras que Darío Herrera será el encargado de dirigir a Boca y Gimnasia de La Plata.