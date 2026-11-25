La final de hockey entre Estudiantes y Rowing despierta una enorme expectativa en Paraná. A pocos días de la definición del Torneo Oficial de Damas, Eugenia Maiztegui y Consuelo Velázquez, jugadoras del Club Atlético Estudiantes, junto a Micaela Ledesma y Martina Della Ghelfa, del Paraná Rowing Club, compartieron sus sensaciones en el programa Buenas Noches de Elonce. El encuentro se disputará este sábado 28 de noviembre, a las 20, en La Tortuguita y contará con la transmisión en vivo de Elonce, que comenzará minutos antes del partido.

Entre sonrisas, recuerdos de enfrentamientos anteriores y el reconocimiento de las virtudes de sus adversarias, las cuatro deportistas dejaron en evidencia una relación que trasciende la competencia. Estudiantes buscará conquistar el tricampeonato, mientras que Rowing intentará quedarse con el título en una temporada en la que ambos equipos protagonizaron duelos de marcada paridad.

“Con mucha ilusión, expectativa, nervios y ansiedad. Todos los condimentos que tiene llegar a una final y poder jugarla”, expresó Ledesma al describir cómo transita los días previos al clásico. Las protagonistas coincidieron en que la concentración, la preparación y los pequeños detalles serán determinantes en una definición entre dos equipos que se conocen profundamente.

Rowing busca el título y Estudiantes va por el tricampeonato

La posibilidad de interrumpir la seguidilla de campeonatos de Estudiantes aparece como uno de los atractivos de la final. Sin embargo, Micaela Ledesma explicó que la principal motivación del plantel de Rowing no pasa por impedir una nueva consagración de su histórico rival, sino por alcanzar un objetivo propio y coronar el trabajo realizado durante la temporada.

“No es cortarles la racha a ellas. Se lo merecen. En verdad, queremos salir campeonas nosotras y demostrarnos que podemos”, sostuvo la jugadora, quien recordó que su equipo ya consiguió una consagración durante este año y que, en temporadas anteriores, estuvo cerca de alcanzar otras definiciones.

La deportista destacó que el recorrido realizado por el grupo fortaleció la confianza en sus posibilidades. Después de haber quedado en las puertas de instancias decisivas, Rowing tiene una nueva oportunidad de conquistar el campeonato.

Cuatro enfrentamientos y una paridad que anticipa una final atrapante

Los antecedentes recientes permiten dimensionar la expectativa que genera el encuentro del sábado. Estudiantes y Rowing se enfrentaron en cuatro oportunidades durante la temporada, con dos victorias para cada uno. El equilibrio en los resultados refleja el nivel competitivo de ambos planteles y anticipa una definición en la que resulta difícil establecer un favorito.

Martina Della Ghelfa recordó especialmente la última final que disputaron este año en Rosario, donde ninguno de los equipos consiguió convertir durante el tiempo reglamentario y Rowing terminó festejando en la definición por penales. “Creo que es un partido durísimo. La última final que jugamos este año en Rosario terminó 0-0 y la ganamos por penales”, señaló.

Desde Estudiantes, Eugenia Maiztegui también hizo referencia a aquel encuentro y destacó la actuación de Ledesma en la definición. No obstante, remarcó que cada enfrentamiento representa una historia diferente y que el resultado dependerá de lo que ambos equipos puedan desarrollar dentro de la cancha durante los 60 minutos de juego.

El recuerdo de la final de 2024, que se definió en los últimos segundos

Durante su paso por los estudios de Elonce, las jugadoras repasaron uno de los antecedentes más recordados del clásico: la final de 2024, cuando Estudiantes consiguió revertir el resultado sobre el cierre del encuentro y se quedó con el campeonato. Aquella definición permanece presente en ambos planteles y constituye una referencia sobre la intensidad que caracteriza estos enfrentamientos.

Consuelo Velázquez recordó un partido cambiante, con situaciones para los dos equipos y un importante desgaste físico. “Fue una final de ida y vuelta todo el tiempo, muy física, donde uno hacía un gol y el otro hacía otro. Un partido de mucha actitud y de detalles, como son los superclásicos, que se definen en eso”, manifestó.

Maiztegui, por su parte, recuperó aquella experiencia para explicar por qué resulta indispensable mantener la concentración hasta el último instante. “Se empieza del minuto cero al minuto 60, como fue el partido de 2024, que faltando 30 segundos lo dimos vuelta. Hay que entrar convencidas desde el comienzo y darlo todo, como lo venimos entrenando”, afirmó.

Amigas fuera de la cancha, rivales durante los 60 minutos

Uno de los momentos más distendidos de la entrevista se produjo cuando las deportistas fueron consultadas acerca de la relación que mantienen fuera del ámbito competitivo. La complicidad entre las cuatro permitió conocer otra dimensión del clásico paranaense, en el que muchas protagonistas comparten experiencias deportivas, amistades y años de formación.

“Dentro del campo nos desconocemos”, respondieron entre risas al referirse al momento en que comienza el partido. La expresión dio paso a una explicación sobre los vínculos que construyeron a lo largo de sus carreras, especialmente durante los procesos de preparación y participación en seleccionados, donde tuvieron la posibilidad de compartir equipos.

“Somos todas amigas todas. También llevamos procesos juntas, seleccionados, donde compartimos un montón de momentos. El deporte une un montón, pero al momento de enfrentarnos, cada una tiene puesta la camiseta de su club para defenderlo”, explicaron. La rivalidad deportiva, lejos de impedir el reconocimiento mutuo, convive con el respeto y la amistad.

Martina Della Ghelfa, la responsabilidad de ser capitana a los 19 años

Con apenas 19 años, Martina Della Ghelfa asumió durante esta temporada la responsabilidad de integrar la capitanía del plantel de Rowing. La joven afrontará una nueva final en un rol que implica acompañar a sus compañeras y convertirse en una referencia para las generaciones que comienzan a practicar hockey en la institución.

“Siempre tratando de ser un ejemplo, porque también hay que ser consciente de que hay jugadoras más chicas que te siguen y que te toman como ejemplo”, manifestó la deportista, quien aseguró que intenta vivir esta instancia con tranquilidad, pese a la importancia del encuentro y las expectativas que rodean al equipo.

Su testimonio permitió conocer cómo las responsabilidades deportivas trascienden el rendimiento individual. Para Della Ghelfa, portar la cinta de capitana también significa reconocer la influencia que sus acciones pueden tener sobre las jugadoras de las divisiones infantiles, que encuentran en las integrantes de Primera División referentes para su propio crecimiento.

Las claves deportivas que anticiparon las protagonistas

Al momento de analizar qué deberá hacer Estudiantes para conquistar el tricampeonato, Consuelo Velázquez puso el acento en el proceso de preparación y en la capacidad del equipo para sostener la atención durante todo el encuentro. Consideró que el rendimiento en una instancia decisiva es consecuencia del trabajo acumulado durante meses y no de una preparación aislada.

“No es algo que se hace de un día para el otro. Nosotras venimos entrenándonos y los dos somos merecedores de estar donde estamos”, expresó. La jugadora destacó la combinación de juventud y experiencia dentro del plantel albinegro, además de la transmisión de conocimientos y valores entre distintas generaciones de deportistas.

Desde Rowing, Della Ghelfa identificó un aspecto puntual que considera indispensable para contrarrestar el juego de Estudiantes: “No perder las marcas”. La capitana reconoció que deberán evitar las desconcentraciones ante un adversario que mantiene su intensidad durante todo el partido. “Sabemos que Estudiantes es un equipo durísimo y que va para adelante siempre, hasta los últimos diez segundos”, agregó.

El reconocimiento de las virtudes del clásico rival

Más allá de las diferencias deportivas, las jugadoras no escatimaron elogios hacia sus adversarias. Micaela Ledesma consideró que una de las principales fortalezas de Estudiantes es su capacidad para continuar buscando el resultado, incluso cuando las circunstancias del encuentro no son favorables.

“Es un equipo que no se rinde nunca. Por ahí podés jugar con algún equipo, le hacés un gol o dos y se baja el ritmo. Ellas no se rinden nunca”, explicó la representante de Rowing. También destacó la manera en que las jugadoras albinegras se acompañan y sostienen el esfuerzo colectivo frente a las dificultades.

“Tal vez puede ser que no les sigan saliendo las cosas, pero siempre se alientan y siempre están intentando. Es un equipo que hasta el final te va a dar batalla”, agregó Ledesma. Por su parte, Eugenia Maistegui resaltó las capacidades individuales de Rowing y su funcionamiento colectivo: “Tienen buenas individualidades que en conjunto funcionan. Lo nuestro sería estar atentas a esas individualidades”.

Entre los nervios, la ansiedad y los preparativos para el sábado

La proximidad de la final también modifica las rutinas habituales de las deportistas. Durante la entrevista, las protagonistas contaron cómo atraviesan las horas previas, entre entrenamientos, actividades grupales y la ansiedad que genera la posibilidad de disputar un campeonato frente al clásico rival.

Algunas reconocieron que los nervios comenzaron a afectar sus horas de descanso durante la semana, mientras que otras aseguraron que consiguen dormir sin mayores dificultades. “Ya no vengo durmiendo”, confesó entre risas una de las jugadoras, en un intercambio que permitió conocer el costado más cotidiano de la preparación deportiva.

Entre las actividades previstas, Della Ghelfa adelantó que Rowing realizará un banderazo el viernes, con la participación de las pequeñas deportistas de la institución. “Vamos a hacer un banderazo con todas las nenas en el club y vamos a hacer banderas para sentirnos un poco más unidas”, explicó sobre la iniciativa que reunirá a distintas generaciones antes de la definición.

Ser madres, cumplir con las obligaciones y defender la camiseta

La conversación también permitió visibilizar el esfuerzo que realizan las jugadoras para compatibilizar el hockey con sus responsabilidades personales, familiares y laborales. Para quienes son madres, sostener la actividad competitiva implica organizar los horarios y asumir un compromiso que va más allá de los días de partido.

“Lo que te enseña el deporte es esto de compartir, de estar para el otro, más allá de uno. Si uno está bien, transmite lo bueno para las compañeras”, reflexionó Maiztegui. La deportista destacó que, independientemente de las obligaciones individuales, el compromiso con el grupo constituye uno de los pilares fundamentales para sostener el funcionamiento del equipo.

Ledesma compartió esa mirada y remarcó la importancia de transmitirles a las jugadoras más jóvenes el valor de la disciplina y la constancia. “Tenemos nuestras cosas en casa, pero estamos siempre. No faltamos a entrenar, vamos, hacemos todo lo que hay que hacer, estamos a la par”, expresó. Y añadió: “Siempre se pueden acomodar las cosas para estar”.

Las referentes de Primera y el vínculo con las pequeñas jugadoras

El acompañamiento de las divisiones infantiles constituye otro de los aspectos que distingue la previa de esta final. Las integrantes de Primera División reconocieron el cariño que reciben de las niñas que practican hockey en ambos clubes y que siguen de cerca sus actuaciones durante los encuentros.

Consuelo Velázquez recordó que ella misma atravesó ese proceso de formación y que, cuando comenzó a jugar en Primera, encontró en sus compañeras más experimentadas una guía para desarrollarse. Entre sus referentes mencionó a Eugenia Maistegui, de quien destacó las enseñanzas que recibió desde sus primeros pasos en la máxima categoría.

“Siempre tuve mis referentes. Nos fueron encaminando y enseñando valores, disciplina y después lo deportivo y lo técnico”, señaló Velázquez. Hoy, las integrantes de ambos planteles ocupan ese lugar frente a las nuevas generaciones, que las acompañarán en una de las citas más importantes del calendario local.

Estudiantes y Rowing proyectan su crecimiento en la Superliga

Aunque la atención está centrada en la definición del sábado, ambos clubes tienen por delante un nuevo desafío deportivo. Durante la entrevista se confirmó que Estudiantes y Rowing participarán de la Superliga durante la próxima temporada, una oportunidad para competir con instituciones de otras regiones del país.

Las jugadoras explicaron que el nuevo escenario competitivo les permitirá trascender las instancias regionales que disputaron hasta el momento. La participación en competencias de mayor alcance representa una motivación adicional para dos instituciones que buscan consolidar su crecimiento deportivo.

“Nosotras veníamos de instancias regionales, que fue lo que jugamos en Rosario, y ahora pasaríamos a jugar contra equipos de otra región, de mayor alcance nacional”, explicaron. La posibilidad de representar al hockey paranaense en otros puntos del país aparece como un incentivo compartido, independientemente del resultado que arroje la definición del Torneo Oficial.

La gran final de hockey entre Estudiantes y Rowing se vivirá por Elonce

El sábado 28 de noviembre, desde las 20, La Tortuguita será escenario de un nuevo capítulo de la histórica rivalidad entre Estudiantes y Rowing. Elonce transmitirá en vivo la final del Torneo Oficial de Damas de hockey sobre césped, con una cobertura que comenzará minutos antes del inicio del encuentro.

Durante su visita a Buenas Noches, las deportistas destacaron la importancia de que la definición pueda llegar a un público más amplio. También agradecieron a la Federación y a los dirigentes que trabajan para generar espacios de difusión de la disciplina. “Esto va a incentivar a que el hockey crezca a nivel provincial y que lo vean desde otros lados”, expresaron.

Con dos victorias por lado durante la temporada, antecedentes de finales apasionantes y el reconocimiento mutuo de sus protagonistas, Estudiantes y Rowing se preparan para disputar un campeonato que tendrá a las familias y a las nuevas generaciones del hockey como testigos. Dentro de la cancha defenderán sus respectivas camisetas; afuera, continuarán compartiendo la pasión por un deporte que las convirtió en amigas y protagonistas de uno de los grandes clásicos de Paraná.