La Justicia federal frenó la venta de tierras frente al glaciar Perito Moreno, en Santa Cruz, que había sido autorizada mediante un decreto del gobierno provincial. La operación inmobiliaria, destinada a una empresa de Emiratos Árabes Unidos que proyecta construir un complejo hotelero de lujo, generó una controversia política y ambiental que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El juez federal de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, ordenó al Registro de la Propiedad Inmueble de Santa Cruz que se abstenga de inscribir cualquier transferencia de dominio, cesión o constitución de derechos reales sobre las parcelas involucradas.

La decisión judicial estableció que la situación registral de las tierras deberá permanecer sin modificaciones mientras siga vigente la medida cautelar, según publicó el medio local Ahora Calafate.

El decreto que habilitó la venta de tierras frente al glaciar Perito Moreno

Mediante el Decreto 0915/2026, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, autorizó una excepción a las restricciones que regían desde 2017 sobre la adquisición de inmuebles por parte de empresas de capitales extranjeros en determinadas áreas protegidas.

La operación comprende 21 hectáreas ubicadas dentro del Área Natural Protegida Península de Magallanes, en el departamento Lago Argentino, frente al Parque Nacional Los Glaciares.

La norma, firmada el 1° de septiembre de 2026, estableció que la autorización tendría carácter excepcional y que no podría utilizarse como precedente para futuras solicitudes de similares características.

Por qué el caso llegó a la Corte Suprema

La controversia derivó en una acción de amparo contra el Estado Nacional, mediante la cual legisladores provinciales cuestionaron el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, que derogó la Ley de Tierras Rurales.

El magistrado consideró que la resolución del conflicto requería también la participación de la provincia de Santa Cruz y de las empresas involucradas en la operación inmobiliaria.

En consecuencia, se declaró incompetente para resolver la cuestión de fondo y remitió las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá determinar si corresponde su intervención en el expediente.

La medida judicial no anuló el decreto provincial, sino que impidió provisoriamente los cambios en la titularidad de las parcelas, informó Infobae.

Qué empresa busca adquirir las tierras

La sociedad habilitada por el decreto para comprar los terrenos fue ASB Hospitality Calafate SAU, constituida en Argentina en julio de 2026.

Su único accionista es ASB Hospitality LLC, una firma de Emiratos Árabes Unidos vinculada al grupo Albwardy Investment, uno de los principales conglomerados empresariales privados de ese país.

El grupo tiene participación en establecimientos de reconocidas cadenas hoteleras internacionales, como Four Seasons, Hyatt y Meliá.

En Argentina, es propietario del Four Seasons Buenos Aires y del Gran Meliá Iguazú, complejo ubicado dentro del Parque Nacional Iguazú y con vista a las Cataratas.

De acuerdo con su acta constitutiva, ASB Hospitality Calafate SAU cuenta con un capital de $30 millones y fijó su domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre sus actividades se encuentran la explotación hotelera y gastronómica, la promoción turística y las operaciones inmobiliarias sobre bienes urbanos y rurales.

Un complejo de lujo frente al glaciar Perito Moreno

La venta de tierras está vinculada con el proyecto turístico denominado “Master Plan Ecocentro”. El inmueble pertenece actualmente a Lacustre del Sud S.A. y cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental aprobada.

Según trascendió, el emprendimiento contempla la construcción de unas 24 cabañas exclusivas, destinadas al turismo de alto nivel.

La inversión anunciada ronda los 100 millones de dólares, mientras que las tarifas de alojamiento podrían alcanzar los 2.000 dólares por noche, según informó TN. TN

Sin embargo, la operación de compraventa todavía no se concretó y el decreto provincial no habilitó por sí mismo la ejecución de las obras. El emprendimiento deberá cumplir con los restantes requisitos ambientales, territoriales y de conservación.

Los cuestionamientos por la venta de tierras en un área protegida

Tras la controversia que generó la publicación del decreto, la Secretaría Legal y Técnica del gobierno de Claudio Vidal aseguró que la autorización no implicaba una desafectación de tierras del área natural protegida.

Asimismo, la administración provincial señaló que la disposición no modificó las restricciones generales establecidas mediante el Decreto 994/17, sino que contempló una excepción puntual.

Pese a las aclaraciones oficiales, legisladores reclamaron la derogación del decreto para revisar tanto la ubicación de las futuras construcciones como las autorizaciones ambientales vinculadas con el emprendimiento.

La intervención judicial impidió que las parcelas cambien de titularidad mientras se resuelve la controversia.

Una disputa por las tierras que lleva décadas

Gran parte de la Península de Magallanes, que comprende más de 38.000 hectáreas ubicadas frente al glaciar Perito Moreno, quedó fuera de los límites del Parque Nacional Los Glaciares.

El área fue loteada durante la década de 1960. Sin embargo, los propietarios de los terrenos enfrentaron durante décadas restricciones para desarrollar emprendimientos comerciales ante la falta de un Plan de Manejo.

La situación derivó en una presentación ante la Corte Suprema de Justicia. Los demandantes denunciaron que, mientras se les impedía desarrollar sus proyectos, el gobierno provincial había permitido la construcción del hotel Los Notros en el mismo sector.

Tras la construcción del establecimiento, el área fue declarada protegida. El hotel, actualmente cerrado, pasó posteriormente a manos del empresario Cristóbal López.

En 2021, la Corte Suprema falló a favor de los propietarios, declaró inconstitucionales las normas ambientales dictadas durante la gobernación de Néstor Kirchner y ordenó elaborar un Plan de Manejo, que finalmente fue firmado en 2022, recordó La Nación.

Ahora, la controversia por la venta de tierras frente al glaciar Perito Moreno a una empresa de capitales extranjeros volvió a llegar al máximo tribunal del país, mientras la operación inmobiliaria permanece paralizada.