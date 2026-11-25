El Gobierno argentino confirmó que mantiene un monitoreo permanente de los movimientos militares del Reino Unido en las Islas Malvinas, mediante un trabajo coordinado entre los ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores. La información quedó plasmada en el Informe N.º 146 de la Jefatura de Gabinete presentado ante el Senado de la Nación.

El documento oficial detalló que ambas carteras mantienen reuniones periódicas para evaluar la situación en el Atlántico Sur, con especial atención a las modificaciones en el despliegue de las fuerzas británicas en el archipiélago.

“Se monitorean en detalle los movimientos militares de recambio de unidades y material”, aseguró el Ejecutivo, en referencia a las operaciones desarrolladas en las islas, ocupadas por el Reino Unido desde 1833 y sobre las cuales Argentina mantiene su reclamo de soberanía.

Cómo Argentina monitorea la actividad militar en Malvinas

La coordinación institucional se sustenta en las atribuciones establecidas por la Ley de Ministerios. En ese marco, el Gobierno confirmó encuentros regulares entre las áreas encabezadas por el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, y el canciller Pablo Quirno.

Las tareas también comprenden operaciones de presencia, patrullaje y vigilancia que realizan las Fuerzas Armadas argentinas en los espacios marítimos bajo jurisdicción nacional, conforme a la Ley de Defensa Nacional 23.554 y con la participación de otros organismos estatales.

“Se realiza un monitoreo constante de la ilegítima actividad militar del Reino Unido en el Atlántico Sur. Esto incluye protestas y reacciones frente a los diversos ejercicios del dispositivo militar ilegítimo del Reino Unido en las Islas Malvinas”, expresó el informe oficial.

Los ejercicios militares británicos en el Atlántico Sur

La confirmación del Ejecutivo se conoció en un contexto de nuevas actividades militares británicas en el archipiélago. Durante noviembre, Londres anunció jornadas de despliegue aéreo y terrestre, además de prácticas con fuego real.

Según informó el medio especializado Escenario Mundial, también se registraron indicios de una posible rotación de efectivos pertenecientes al Regimiento de Paracaidistas británico. En octubre, las fuerzas desplegadas en las islas habían desarrollado otros ejercicios militares.

Si bien el documento presentado ante el Senado ratificó el seguimiento de estas operaciones, no especificó cuáles fueron las protestas diplomáticas realizadas ante cada maniobra, los recursos utilizados para las tareas de vigilancia ni el presupuesto destinado exclusivamente a esas funciones.

El respaldo internacional al reclamo argentino por Malvinas

En otra de las respuestas incluidas en el informe, el Gobierno reiteró que recuperar el ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur constituye un objetivo permanente del Estado argentino.

Durante 2026, el país llevó su reclamo a diferentes organismos internacionales y regionales, donde obtuvo pronunciamientos de respaldo. Entre ellos se encontraron la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Mercosur, la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur y la Cumbre Iberoamericana.

Asimismo, el 25 de junio, el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas aprobó por consenso una nueva resolución sobre la disputa de soberanía, tras una sesión que contó con 31 intervenciones.

La disputa por la explotación petrolera en las islas

La controversia entre Argentina y el Reino Unido también se extendió al ámbito jurídico por el proyecto de explotación petrolera Sea Lion, impulsado en aguas próximas a las Malvinas, precisó Escenario Mundial.

El Gobierno argentino inició un procedimiento arbitral contra el Reino Unido el 28 de septiembre y solicitó medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

Durante noviembre, Argentina presentó sus argumentos ante ese organismo para intentar frenar el avance del proyecto, en el marco de sus cuestionamientos a la explotación unilateral de recursos naturales en el área en disputa.

Mount Pleasant, la principal base militar británica en Malvinas

El Reino Unido mantiene en el archipiélago la base aérea Mount Pleasant, ubicada al sur de Puerto Argentino. La instalación constituye uno de los principales centros de operaciones de la Real Fuerza Aérea británica (RAF) en el Atlántico Sur.

El establecimiento dispone de infraestructura para operaciones aéreas y asistencia logística. La presencia militar británica en las islas también incluye efectivos del Ejército.

En septiembre, el ministro de Defensa argentino había ratificado que el reclamo de soberanía continuaría por la vía diplomática y pacífica. El informe presentado ante el Senado reafirmó esa posición y confirmó la continuidad de las tareas de vigilancia y coordinación institucional.