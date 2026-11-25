REDACCIÓN ELONCE
Un accidente de tránsito se registró este miércoles en la intersección de calles Franzotti y Larramendi, en Paraná. Una motocicleta colisionó con una camioneta conducida por un funcionario municipal. El motociclista fue trasladado al Hospital San Martín.
Un accidente de tránsito se registró este miércoles, alrededor de las 16.30, en la intersección de calles Antonio Franzotti y Larramendi, en la ciudad de Paraná. El siniestro fue protagonizado por una motocicleta de 110 cilindradas y una camioneta conducida por un funcionario municipal.
Según se informó, el rodado de menor porte circulaba por calle Larramendi cuando, por circunstancias que no fueron precisadas, colisionó con la camioneta que salía del barrio Alloatti.
Como consecuencia del impacto, el motociclista debió ser asistido por personal de emergencias en el lugar y posteriormente trasladado al Hospital San Martín, donde recibió atención médica, precisó Reporte 100.7.
Intervención policial y asistencia al motociclista
El conductor de la camioneta no sufrió lesiones, aunque se mostró nervioso y afectado por lo sucedido. El motociclista fue la única persona que requirió asistencia médica.
En el lugar intervino personal policial de la Comisaría Undécima de Paraná y un servicio de emergencias, que se encargó de asistir al herido y concretar su traslado al nosocomio.
Hasta el momento, no se brindaron precisiones sobre la gravedad de las lesiones que sufrió el motociclista.