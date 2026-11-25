La producción de pitaya en Entre Ríos comenzó a ganar terreno como una alternativa para diversificar la actividad frutícola en la región de Concordia. La experiencia, iniciada en 2019, permitió aprovechar la infraestructura destinada originalmente al cultivo de arándanos para desarrollar una fruta propia de climas tropicales y subtropicales.

El auge del arándano, que tuvo su mayor impulso hacia 2006, atrajo inversiones y generó una importante infraestructura productiva. Sin embargo, la posterior caída de la rentabilidad llevó a distintos establecimientos a explorar nuevas posibilidades comerciales.

Tras realizar pruebas con higos, caquis y kiwis, uno de los establecimientos decidió incorporar la pitaya, también conocida como fruta del dragón. “Fue todo un desafío empezar con esto”, reconoció el ingeniero agrónomo Darío Azcárate en declaraciones a Bichos de Campo.

La tecnología del arándano al servicio de la pitaya

La experiencia comenzó en una superficie inferior a un cuarto de hectárea y actualmente la zona de Concordia cuenta con unas cuatro hectáreas destinadas a este cultivo, tres de ellas a campo abierto y otra bajo cobertura.

“Estamos usando toda la misma tecnología que teníamos en el arándano, la estamos usando en la pitaya hoy día”, explicó Azcárate.

Los sistemas de riego, la incorporación de materia orgánica, el doble lateral de goteo y los mecanismos de protección contra las heladas pudieron adaptarse a la nueva producción. También se aprovecharon las cámaras frigoríficas, aunque la pitaya requiere temperaturas de conservación de entre 5 y 7 grados y puede alcanzar los 35 días de vida poscosecha.

Las heladas, el principal desafío en Entre Ríos

Uno de los mayores obstáculos para el desarrollo de esta fruta en territorio entrerriano estuvo relacionado con las bajas temperaturas. Debido a sus tejidos carnosos y su elevado contenido de agua, la planta resulta especialmente vulnerable durante el invierno.

“El frío la mata literalmente”, advirtió el profesional. Según explicó, los ejemplares pueden tolerar temperaturas de hasta tres grados bajo cero, aunque registros inferiores pueden provocar daños severos. En uno de los lotes, una helada afectó a casi el 50% de las plantas jóvenes.

Ante esta situación, desde 2024 comenzaron a implementar un sistema de microaspersión para proteger los cultivos. La incorporación de tecnología busca ampliar la frontera productiva de una fruta cuyo desarrollo en Argentina se concentra principalmente en Misiones, Corrientes, Salta y Jujuy.

Nuevos sistemas para incrementar la producción

Los productores también introdujeron modificaciones en los sistemas de conducción de las plantas. El modelo original, conocido como sombrilla, consiste en utilizar postes sobre los cuales crecen dos o tres ejemplares hasta formar una copa.

Las nuevas plantaciones incorporaron espalderas similares a las utilizadas en los viñedos modernos. Según Azcárate, este sistema permitiría pasar de 3.000 a 6.000 plantas por hectárea y acelerar el ingreso en producción.

Otro avance estuvo vinculado con la polinización. Algunas variedades requieren que el polen sea trasladado manualmente con un pincel durante la noche o las primeras horas de la mañana. Sin embargo, desde 2024 incorporaron variedades autofértiles provenientes del norte argentino, que dieron sus primeros frutos entre febrero y marzo de 2026 sin necesidad de esa intervención.

Cuántos kilos de pitaya se producen en Entre Ríos

Durante la última campaña, la parcela inicial, de menos de un cuarto de hectárea, permitió obtener alrededor de 2.500 kilos de fruta, lo que representa un rendimiento equivalente a aproximadamente 10.000 kilos por hectárea.

No obstante, el ingeniero agrónomo pidió cautela respecto de las proyecciones productivas. “Todo es prematuro”, advirtió, al considerar que todavía se necesitan más años de evaluación.

La cosecha comienza en enero y puede extenderse hasta mayo o junio. Durante el verano, los frutos demoran entre 30 y 35 días en madurar desde la floración, mientras que, con el descenso de las temperaturas y la menor radiación solar, ese período puede alcanzar los 60 días.

La demanda local y las posibilidades comerciales

Alrededor del 50% de la producción de la campaña anterior se comercializó en Concordia y Federación, lo que evidenció el interés de los consumidores de la región por incorporar esta fruta a su alimentación.

“Es una fruta que están demandando mucho, la están conociendo”, señaló Azcárate, quien también destacó que, hasta el momento, el cultivo presentó pocos problemas de plagas y enfermedades, por lo que requirió escasas aplicaciones de productos fitosanitarios.

Además de su consumo fresco, la pitaya ofrece posibilidades de industrialización para elaborar jugos, helados, mermeladas y licores. Incluso su cáscara puede aprovecharse, mientras que en otros países existen desarrollos vinculados con la industria cosmética.

Aunque todavía resulta temprano para determinar su rentabilidad a largo plazo, la experiencia entrerriana permitió avanzar en la adaptación de una fruta tropical mediante el aprovechamiento de los conocimientos y la infraestructura que dejó la producción de arándanos.