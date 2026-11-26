La creciente del río Paraná continúa generando consecuencias sobre la fauna silvestre del Litoral. Efectivos de Prefectura Naval Argentina rescataron a un ciervo en Corrientes que intentaba alcanzar la costa, pero no lograba avanzar debido a la intensidad de la corriente.

Según informó Diario Norte, el animal fue divisado mientras nadaba, visiblemente agotado. A bordo de una embarcación oficial, los integrantes de la fuerza realizaron maniobras para acercarse al ejemplar sin lesionarlo y consiguieron subirlo a la lancha para trasladarlo hasta tierra firme.

En la costa fue recibido por guardavidas, integrantes de la Guardia Urbana y efectivos de la Policía local. Posteriormente, quedó a disposición de la Dirección de Recursos Naturales de Corrientes, que dispuso su traslado al Centro de Conservación Aguará, en Paso de la Patria.

La creciente del río Paraná y su impacto sobre la fauna silvestre

El episodio se suma a otros rescates de animales silvestres registrados en la región, donde las variaciones en los niveles de los ríos provocan el desplazamiento de distintas especies en busca de refugio.

Bomberos Voluntarios de Pueblo Brugo rescataron el lunes una serpiente, identificada presuntivamente como una ñacanina, que posteriormente fue liberada en una zona de arroyos.

"Estos animales cumplen una función importante en nuestro ecosistema", señalaron desde la institución entrerriana, que recomendó evitar agresiones contra los ejemplares y solicitar la intervención de personal capacitado.

Continúan las alertas por la crecida de los ríos

Según el informe de Prefectura, el Paraná registraba 4,95 metros en Rosario, 5,36 metros en San Lorenzo y 7,40 metros en San Javier. Las tres localidades presentaban una tendencia estacionaria.

En tanto, la Entidad Binacional Yacyretá volvió a abrir las 18 compuertas del vertedero principal y emitió una alerta hidrológica ante la posibilidad de nuevos incrementos de los caudales. Durante noviembre, el aporte de agua al embalse se mantuvo un 82% por encima del promedio histórico.

En la capital entrerriana, la Municipalidad continúa monitoreando los niveles del río, mientras avanza con la recuperación de un sector de playa del Thompson y refuerza las tareas de limpieza de camalotes.