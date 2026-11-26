Un joven de 26 años permanece internado en terapia intensiva, con pronóstico reservado, después de sufrir quemaduras en aproximadamente el 70% del cuerpo. El episodio ocurrió el lunes por la tarde en una vivienda del barrio Smata, en Santiago del Estero.

Una ambulancia acudió al domicilio y el personal de emergencias le brindó las primeras atenciones. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado al Hospital Regional con acompañamiento policial.

Según publicó Ámbito, su expareja declaró ante la Policía que el hombre se provocó las quemaduras durante una visita a la casa. La mujer relató que habían conversado sobre la posibilidad de retomar el vínculo.

La intervención policial y la asistencia de emergencia

El pedido de ayuda se produjo cerca de las 15 y motivó la intervención de efectivos de la Comisaría Comunitaria N.º 45. Los agentes acudieron a la vivienda, ubicada en la zona sur de la capital provincial.

En el lugar también trabajaron profesionales del Servicio de Emergencias y Accidentología de Santiago del Estero (SEASE). El equipo asistió al joven y organizó su traslado inmediato al centro de salud.

La propietaria de la vivienda, de 24 años, aportó su testimonio sobre lo ocurrido. De acuerdo con esa declaración, el episodio se produjo después de una conversación en la que ella expresó que no quería reanudar la relación.

Permanece bajo tratamiento especializado

En el Hospital Regional, los médicos determinaron que las quemaduras comprometían alrededor del 70% de la superficie corporal. Por la extensión de las lesiones, resolvieron intubarlo e ingresarlo a terapia intensiva.

El joven permanece bajo vigilancia médica constante y recibe tratamiento especializado. Su estado fue informado como crítico y el pronóstico continúa reservado.

La reconstrucción de las circunstancias se apoya en el testimonio recogido por la Policía. Esa declaración describe la secuencia previa, pero no permite establecer por sí sola las causas de una conducta autolesiva.