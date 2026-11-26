Una investigación por abigeato en Entre Ríos derivó en dos allanamientos en la provincia de Buenos Aires, donde efectivos policiales secuestraron más de 80 kilos de carne bovina, un arma de fuego y municiones. Los procedimientos se realizaron tras el faenamiento ilegal de seis animales pertenecientes a un productor de la zona de la isla La Lechiguana.

La investigación estuvo a cargo de personal de la Brigada de Prevención de Delitos Rurales de Gualeguay y de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales. Las tareas permitieron obtener información e identificar domicilios en territorio bonaerense que estarían vinculados con el hecho.

A partir de los datos recabados, los efectivos entrerrianos coordinaron acciones con personal de los comandos de Patrulla Rural de San Pedro, Sarmiento y Arrecifes, con conocimiento de la Unidad Fiscal de Investigación Nº 2 de Gualeguay, a cargo de la fiscal Maite Burruchaga.

Allanamientos y secuestro de más de 80 kilos de carne

Tras la presentación del informe policial ante la Justicia, se concretaron dos allanamientos en propiedades ubicadas en las localidades bonaerenses de San Pedro y Río Tala. Ambos procedimientos arrojaron resultados positivos, según informó la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales.

Durante las requisas, los uniformados secuestraron más de 80 kilos de carne bovina, un arma de fuego y cartuchería de distintos calibres. Además, identificaron a dos hombres mayores de edad, quienes quedaron supeditados a la causa.

Los resultados de la investigación coordinada entre las fuerzas policiales de ambas provincias y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Justicia. Se aguardan nuevas medidas por parte del Juzgado de Garantías interviniente.