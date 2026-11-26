En el marco de una investigación por un hecho de abigeato ocurrido en Bovril, departamento La Paz, personal de la Brigada Interdepartamental realizó un allanamiento que permitió secuestrar carne vacuna y otros elementos de interés para la causa. Como resultado de las actuaciones, un hombre fue detenido por orden judicial.

La investigación comenzó a partir de una denuncia por el delito rural. Tras tomar conocimiento del hecho, los efectivos policiales llevaron adelante distintas tareas investigativas con el propósito de esclarecer lo sucedido e identificar al presunto responsable.

A partir de los elementos reunidos, los funcionarios solicitaron una orden de allanamiento a la autoridad judicial interviniente, que autorizó el procedimiento.

Durante el allanamiento, los brigadistas obtuvieron resultados positivos y procedieron al secuestro de carne vacuna, prendas de vestir y un cuchillo, elementos considerados de interés para la investigación.

Con las pruebas recabadas durante las diligencias, el personal policial solicitó una orden de detención para un hombre presuntamente vinculado con el hecho denunciado.

Luego de analizar el material aportado, la Justicia autorizó la detención. Los efectivos lograron localizar al sospechoso y concretaron su aprehensión, por lo que quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente.