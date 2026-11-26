La Policía realizó dos procedimientos en Concordia. Un hombre fue detenido por desobediencia judicial y tenencia de estupefacientes, mientras que otras dos personas quedaron a disposición de la Justicia tras un allanamiento por narcomenudeo.
Tres hombres fueron detenidos en distintos operativos que realizó la Policìa de Concordia, donde además secuestraron 45 envoltorios de cocaína. El primero se desarrolló en inmediaciones de calles Misiones y Coldaroli, mientras que el segundo tuvo lugar en una vivienda del barrio José Hernández, en el marco de una investigación por narcomenudeo.
El primer operativo se registró alrededor de las 10 del miércoles, cuando personal de Comisaría Décima realizaba tareas de patrullaje preventivo y fue alertado por vecinos que escucharon gritos provenientes del interior de una vivienda.
Al llegar al domicilio, los uniformados constataron la presencia de un hombre que se encontraba alterado y profería insultos. Además, comprobaron que sobre él recaía una medida judicial vigente respecto de su madre.
Intentó escapar y fue detenido con cocaína
Ante la negativa del sujeto de retirarse del inmueble, los efectivos comunicaron la situación al fiscal Arias, quien dispuso el ingreso por la fuerza a la propiedad.
En ese momento, el hombre abrió la puerta e intentó darse a la fuga, aunque fue reducido por los funcionarios policiales a pocos metros de la vivienda. Debido a su estado de alteración y a que su mascota intentaba morder a los uniformados, fue trasladado a la dependencia policial.
Una vez en la comisaría, los efectivos realizaron una requisa personal y encontraron en uno de los bolsillos del pantalón una media que contenía varias bolsas con una sustancia blanca. También hallaron un teléfono celular y dinero en efectivo.
Personal de la División Drogas Peligrosas realizó las pruebas correspondientes, que arrojaron resultado positivo para cocaína. En total, fueron halladas 18 bolsitas con dicha sustancia.
Por disposición del fiscal Arias, el hombre quedó aprehendido por los supuestos delitos de desobediencia judicial en flagrancia y tenencia de estupefacientes.
Allanamiento por narcomenudeo en barrio José Hernández
En otro procedimiento, realizado alrededor de las 19.50, personal de la División Drogas llevó adelante un allanamiento en una vivienda del barrio José Hernández de Concordia, en el marco de una investigación por narcomenudeo.
La medida judicial fue ordenada por el juez de Garantías Francisco Ledesma, a solicitud del fiscal Fabio Zabaleta, y permitió el secuestro de 27 envoltorios con clorhidrato de cocaína.
Durante el operativo, los efectivos también secuestraron 150 recortes de nailon, precintos, cuatro teléfonos celulares y dinero en efectivo.
Como resultado del allanamiento, dos personas mayores de edad fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia.