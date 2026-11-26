Andy Taylor, guitarrista de Duran Duran durante la etapa de mayor éxito internacional de la banda, falleció a los 65 años tras padecer cáncer de próstata. Su familia y sus compañeros confirmaron la noticia mediante un comunicado.
Andy Taylor, guitarrista de la emblemática banda británica Duran Duran, falleció este lunes a los 65 años, tras padecer cáncer de próstata, enfermedad que le habían diagnosticado en 2018. La noticia fue comunicada en las últimas horas por su familia y los integrantes de la agrupación.
El músico formó parte de la etapa de mayor popularidad internacional del conjunto durante la década de 1980. Su guitarra contribuyó a definir la identidad sonora de éxitos como “Rio”, “Hungry Like the Wolf”, “The Reflex” y “Girls on Film”.
“Andy estuvo presente desde el principio de nuestra historia”, expresaron Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor y Roger Taylor, quienes recordaron su llegada a Birmingham desde el noreste de Inglaterra y destacaron su aporte al crecimiento de la banda.
La despedida de sus compañeros y familiares
Los integrantes de Duran Duran resaltaron la influencia del guitarrista en las composiciones que les permitieron alcanzar reconocimiento mundial. También destacaron su personalidad, la energía que transmitía y su contribución al trabajo colectivo.
Por su parte, Tracey, esposa del músico, lo recordó como el sostén de su familia y destacó su rol como compañero, padre y abuelo. Además, agradeció el acompañamiento de los seguidores durante los años en los que atravesó la enfermedad.
Tras conocerse su fallecimiento, la agrupación expresó sus condolencias a su esposa, sus hijos Georgina, Isabella, Bethany y Andrew, y su nieto Albie.
La trayectoria de Andy Taylor en Duran Duran
Nacido en Tynemouth, Inglaterra, Taylor comenzó a tocar profesionalmente durante su adolescencia. En 1980 se incorporó a Duran Duran, cuando la agrupación comenzaba a consolidarse dentro de la escena musical británica vinculada al movimiento New Romantic.
En 1986 se alejó de la formación para continuar su carrera con otros proyectos. Durante esa etapa colaboró con reconocidos artistas, entre ellos Robert Palmer, Rod Stewart y Belinda Carlisle, publicó NA.
A comienzos de los años 2000 volvió a reunirse con los integrantes originales de Duran Duran para desarrollar nuevas grabaciones y presentaciones. Sin embargo, en 2006 se desvinculó nuevamente del conjunto.
Su enfermedad y el último trabajo con la banda
En 2018, Andy Taylor recibió el diagnóstico de cáncer de próstata metastásico. La enfermedad le impidió acompañar presencialmente a sus compañeros durante el ingreso de Duran Duran al Salón de la Fama del Rock and Roll, en 2022.
Un año después, el guitarrista volvió a participar como músico invitado en Danse Macabre, álbum publicado por la agrupación en 2023, aunque no retomó formalmente su lugar en la formación.
En el comunicado de despedida, sus compañeros solicitaron respeto por la privacidad de la familia e invitaron a realizar donaciones a la organización Prostate Cancer UK en memoria del artista.