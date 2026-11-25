Pao Dulzura, también conocida como Paola Maldonado, compartió en Instagram una serie de fotografías con un conjunto de minishort y top asimétrico. Las imágenes fueron tomadas en su casa, entre poses frente al espejo y otras escenas en el living.

La propuesta tuvo como protagonista una prenda superior translúcida, con una estampa que mezcla rojo, bordó y negro. Para acompañarla, eligió un short negro liso que dejó el foco en los colores y las terminaciones del top.

La creadora de contenido completó el conjunto con accesorios y anteojos de marco grueso. El cabello recogido permitió apreciar los detalles del escote y los aros.

Cómo es el top asimétrico de Pao Dulzura

La prenda tiene un diseño halter, con tiras finas que se sujetan al cuello y dejan la espalda descubierta. Su tejido liviano presenta transparencias y un estampado de formas abstractas.

El borde inferior termina en punta y cuenta con una terminación ondulada. Ese corte irregular aporta movimiento y distingue al top dentro del conjunto.

Pao Dulzura lo combinó con un minishort ajustado de tiro medio. La elección de una pieza inferior sin estampas generó un contraste con la textura y los tonos de la parte superior.

Los accesorios y el peinado del look

Entre los complementos se destacaron un collar corto de cuentas claras con un pequeño dije de mariposa y aros de argolla metálicos. También sumó una pulsera y anillos discretos.

Los anteojos negros, de formato rectangular y marco grueso, agregaron otro elemento al estilismo. Para el cabello, optó por un rodete alto con mechones sueltos alrededor del rostro.

El maquillaje incluyó delineado marcado y labios en un tono rojizo cálido. Con esa combinación, Pao Dulzura presentó una propuesta centrada en las transparencias, el corte asimétrico y el contraste entre una prenda estampada y otra básica.