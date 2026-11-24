Evangelina Anderson compartió una nueva apuesta de moda para el verano: una microbikini marrón chocolate con lentejuelas multicolores. La modelo se fotografió en un jardín, rodeada de plantas y con su perro en brazos.

El conjunto combinó una base de tono oscuro con aplicaciones brillantes en ambas piezas. Los detalles aportaron contraste y concentraron la atención en la textura del traje de baño.

Las imágenes fueron publicadas en su cuenta de Instagram. Allí mostró tanto el diseño como los accesorios elegidos para acompañarlo.

Lentejuelas y figuras geométricas en las dos piezas

El corpiño tiene formato triangular y breteles finos. La parte inferior es cavada, de estilo taparrabos, y cuenta con tiras para ajustar a los costados.

Sobre la tela marrón se distribuyen pequeñas lentejuelas verdes, rosas, celestes y naranjas, además de otras en tonos similares a la base. Las aplicaciones forman motivos geométricos y abstractos.

La elección de Evangelina Anderson combina así un corte clásico con una terminación brillante. La decoración se repite en las dos prendas y mantiene una misma composición visual.

Los accesorios que completaron el conjunto

Para acompañar la microbikini, la modelo eligió un collar fino con pequeños brillantes. Ese detalle retomó el acabado luminoso de las aplicaciones del traje de baño.

También sumó anteojos de sol ovalados en marrón, con marco de carey. La combinación mantuvo la gama de colores cálidos presente en la tela.

Por último, Evangelina Anderson utilizó una hebilla metálica para sujetar un mechón y despejar el rostro. Con esos accesorios, completó una propuesta centrada en el contraste entre el marrón chocolate y las lentejuelas de colores.