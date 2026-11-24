El Tribunal Internacional del Derecho del Mar se pronunciará el próximo sábado 28 de noviembre sobre el pedido argentino para impedir nuevas actividades petroleras en aguas circundantes a las Malvinas. Así lo anticipó el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en el informe remitido al Senado.

La presentación solicita medidas provisionales para evitar nuevas perforaciones y la instalación de infraestructura destinada a producir hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. El reclamo está relacionado con el desarrollo del proyecto Sea Lion.

Según precisó el Ejecutivo, la resolución de este sábado no pondrá fin al procedimiento. “Independientemente de lo que disponga dicha resolución, el arbitraje continuará”, señaló el documento oficial.

Qué solicita Argentina ante el tribunal

El pedido busca impedir que el Reino Unido y las empresas bajo su jurisdicción avancen con las actividades cuestionadas. La posición argentina sostiene que la controversia de soberanía impide adoptar medidas unilaterales de explotación en las zonas en disputa.

El Gobierno aclaró que la presentación “no solicita al Tribunal un pronunciamiento acerca de la soberanía sobre las islas”. Ese asunto, indicó, se encuentra fuera de la jurisdicción del organismo.

La decisión pendiente se limita, por lo tanto, a las medidas provisionales solicitadas por las actividades hidrocarburíferas próximas a las Malvinas. No constituirá una resolución sobre la titularidad del archipiélago.

El arbitraje seguirá cualquiera sea el resultado

El informe también contempla la posibilidad de que el tribunal rechace las medidas. En ese supuesto, Argentina podrá volver a solicitarlas ante el tribunal arbitral una vez que quede constituido.

En paralelo, Santilli informó que existen procedimientos sancionatorios contra 60 personas físicas y jurídicas vinculadas con operaciones hidrocarburíferas sin autorización argentina. Esas actuaciones se desarrollan por una vía distinta del reclamo internacional.

Según el Ejecutivo, los procedimientos comprenden empresas, accionistas y prestadores de servicios. El alcance informado incluye a quienes facilitarían las actividades cuestionadas en la plataforma continental.

Otros puntos del informe sobre Malvinas

El Gobierno ratificó su reclamo de soberanía sobre las Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Respecto del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas, indicó que prevé convocarlo cuando se cubran las vacantes.

En materia de defensa, señaló que mantiene un seguimiento de la actividad militar británica en el Atlántico Sur. Ese trabajo incluye protestas por ejercicios militares y monitoreo de movimientos de unidades y material.

Finalmente, el Ministerio de Defensa informó la asignación de $45.000 millones del Tesoro Nacional al proyecto de la Base Naval Integrada de Ushuaia. Estos datos integraron las respuestas remitidas al Senado para el informe de gestión.